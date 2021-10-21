شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة تعزز المناعة والهضم الجيد.. منها المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثّر نمط الحياة الخامل والعمل من المنزل لفترات طويلة بسبب تفشى وباء كورونا حول العالم منذ ما يقرب من عامين على الصحة الجسدية والعقلية على حد سواء، من زيادة الوزن إلى فقدان كثافة المعادن في العظام وغيرها من المشاكل الصحية، ويقترح خبراء التغذية أنه يمكن حل هذه المشكلات باتباع بعض العادات الغذائية الصحية، ووفقًا لتقرير موقع "Healthline"، فإن هناك أطعمة يمكن أن تشفي وتصلح الضرر الذي لحق بالناس بسبب أنماط الحياة الراكدة، وينصح بتناولها يوميًا.

فيما يلى.. 3 أطعمة تناولها يوميًا تساعد على التئام الجسد وإصلاحه

الفاكهة

وفقًا لخبراء التغذية، فإن الفواكه توفر دفعة من مضادات الأكسدة لمحاربة أضرار الجذور الحرة التي نواجهها أثناء العمل من المنزل، لذلك قم بتضمين الفواكه الطازجة والموسمية فى نظامك الغذائي اليومي، لأنها تساعد في مكافحة الأمراض التي تنقلها البكتيريا، كما يوصي خبراء التغذية بتناول الفواكه الغنية بالبروبيوتيك والتي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أن الفواكه الغنية بالألياف جيدة لأنها تساعد في تعزيز الجهاز الهضمي.

المكسرات

وفقًا للدراسات، ونظرًا للعمل ساعات طويلة من المنزل، يعمل الجسم بشكل أقل ضد الجاذبية ويؤدي ذلك إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام، لذلك فإن تناول حفنة من المكسرات يوميًا مهم لإصلاح صحة العظام، ولعل أعراض انخفاض كثافة المعادن بالعظام، المظهر المترهل، وتقلبات الدورة الشهرية والنزيف المفرط لدى النساء، والصداع أثناء متلازمة ما قبل الحيض.



السمن

السمن

السمن مكون سحري يساعد على تعزيز جهاز المناعة ومفيد أيضًا للبشرة والمفاصل والهضم، يحتوي على أحماض دهنية قصيرة السلسلة تساعد فى تسهيل عمليات الهضم وتقليل إجهاد العين، ووفقًا لخبراء التغذية فإن السمن فعال في تقليل الدهون حول البطن والفخذين أيضًا، كما يمكن أن يساعد فى الشعور بالشبع.