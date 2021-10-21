ما هي أهمية حبوب الكالسيوم؟

بيروت - نادين محمد - يحدث عادة نقص الكالسيوم حتى لو تمّ محاولة الحصول عليه من المصادر الغذائية، ولكن أيضاً قد يصف الطبيب حبوب الكالسيوم لتوفير الاحتياج اليومي منه.

تُعتبر بعض الفئات أكثر عرضةً من غيرها في المعاناة من نقص في مخزون معدن الكالسيوم في الجسم، وهو نقص يصعب التغلب عليه بتناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا المعدن فحسب، عندها ومن أجل دعم مخزون الكالسيوم في الجسم لا بد من تناول مكمله الغذائي.

تعرفي الى اهمية وفوائد حبوب الكالسيوم للصحة والبشرة.



فوائد حبوب الكالسيوم

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حبوب الكالسيوم​

- المساعدة على منع فقدان كثافة العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

-علاج عسر الهضم بتناول كربونات الكالسيوم.

-علاج مستويات البوتاسيوم المرتفعة في الدم قد تساعد على فقدان الدهون وعلاج السمنة.

-تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بـسرطان القولون.

-تحسين العمليات الأيضية، خاصة عند تناول فيتامين د معه.

فوائد الكالسيوم للبشرة

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يلعب الكالسيوم دوراً في تنظيم العديد من الوظائف الجلدية، حيث تم العثور على معظم الكالسيوم الموجود في البشرة أو الطبقة الخارجية من الجلد ، لذلك فهو يساعد على :

تجديد البشرة



تواجد الكالسيوم في البشرة ، يساعد الجسم على إنشاء خلايا الجلد الجديدة لتحل محل القديمة و التالفة ، هذا فضلا عن أنه يساعد الجسم على التخلص من خلايا الجلد القديمة ، قد يظهر الجلد الذي يحتوي على نسب بسيطة من الكالسيوم المخزن ، على هيئة بشرة هشة و رقيقة و جافة ، و هذا المظهر هو ناجم عن نقص الكالسيوم ، فيكون الجسم غير قادر على تحفيز نمو الجلد الجديد ، أو إزالة خلايا الجلد الميت .

ترطيب البشرة

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يعمل الكالسيوم مع البشرة لإنتاج الزهم، و هي مادة تساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة ، ووفقا لدراسات أثبتت أنّ الأشخاص الذين لديهم كميات منخفضة من الكالسيوم في الجلد ، لا يمكن لأجسامهم أن تنتج ما يكفي من الزهم ، مما يؤدي إلى إصابتهم بالجلد الجاف، و بشكل خاص إن كان المرضى في الأساس من الذين يعانون من الجلد الجاف المزمن في الشتاء ، أو يعانون من أمراض جلد .

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