بيروت - نادين محمد -

هل لبس المشد مع المشي ينحف. سؤال يثير فضول الكثيرات حيث يردن ان يعرفن الاجابة الصحيحة عليه. فبعضهن يفضلن وضعه في هذه الحالة فيما تخشى اخريات ان تنتج عن هذا بعض الاضرار. اذاً لا بد من الاطلاع على بعض المعلومات الضرورية من اجل معرفة الاجابة على السؤال هل لبس المشد مع المشي ينحف.

فوائد المشد للبطن

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قبل معرفة الاجابة الصحيحة على السؤال هل لبس المشد مع المشي ينحف، من المهم جداً الاطلاع على بعض فوائده.

- يساعد على التخلص المؤقت من السوائل التي يمكن ان تتجمع في الجسم وتسبب الانتفاخ وخصوصاً في البطن. لكن ارتداءه لا يؤدي الى حرق الدهون كما تعتقد الكثيرات. فلهذه الغاية لا بد من اتباع نظام غذائي صحي خال من الدسم ومن السكريات. كما من الضروري ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي.

- يعمل مع مرور الوقت على شد عضلات البطن وخصوصاً اثناء ممارسة التمارين الرياضية بالشكل الصحيح.

- يساعد ايضاً على شد عضلات الخصر وجعلها اكثر قوة.

- يعزز نشاط هرمون التستوستيرون المسؤول عن قوة العضلات.

- يمكن ان يؤدي ارتداؤه الى المساعدة على الحفاظ على ظهر مستقيم وخصوصاً اثناء الجلوس.

اضرار لبس المشد

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بعد معرفة الاجابة على السؤال هل لبس المشد مع المشي ينحف، لا بد من التعرف على بعض اضراره ايضاً.

- يمكن ان يمنع التنفس بشكل صحيح. ولهذا قد يفتقر الجسم والدماغ الى الاوكسيجين الذي يحتاجان اليه. وهذا ما يؤدي الى الاحساس بالارهاق وعدم الارتياح. إذاً الافضل عدم وضعه لمدة طويلة اثناء ممارسة انواع الرياضات المختلفة ومنها المشي.

- يمكن ان يسبب وضع المشد بشكل متواصل الى اضعاف عضلات وسط الجسم والبطن.

- من الممكن ان يؤثر هذا بشكل سلبي على اعصاب هذه المنطقة. وهو ما يؤدي غالباً الى الشعور بالخدر والحرقة في الفخذ ويمنع المشي بالطريقة الصحيحة.

- قد يسبب ذلك ايضاً المعاناة من بعض الاعراض المزعجة على مستوى الجهاز الهضمي بسبب احداث المشد الضغط على المعدة. ومن هذه الاعراض الحرقة او تلك الناتجة عن متلازمة القولون العصبي.

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- يمكن المعاناة ايضاً من الطفح الجلدي في منطقة وضع المشد لساعات طويلة اثناء المشي مثلاً. فالجلد يحتفظ في هذه الحالة برطوبته وهو ما يؤدي الى تهيجه وظهور اعراض العدوى الفطرية او البكتيرية عليه.

- يمكن ان تؤثر المبالغة في ارتداء المشد سلباً على نشاط الاعضاء الداخلية للجسم وخصوصاً الكبد والكلى والمثانة.

ومن اجل منع ذلك والحد من حدوث الاضرار، من الافضل استخدامه باعتدال لفترات متقطعة وغير طويلة. ويجب عدم شرائه اصغر من مقاس البطن والخصر بكثير. وكما من الضروري نزعه فوراً في حال الشعور بالانزعاج نتيجة ضيق التنفس او عسر الهضم او غير ذلك. وهكذا باتت الاجابة على السؤال هل لبس المشد مع المشي ينحف واضحة.



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