ارتفاع كبير بإصابات فيروس كورونا في بلجيكا

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلن المعهد الصحي البلجيكي، سيانسانو ، اليوم ان معدل الإصابات بكوفيد19 في بلجيكا ارتفع بنسبة 50 في المائة بين 11 و 17 أكتوبر الجاري ، وأصيب ما متوسطه 3249 شخصا بالفيروس المستجد يوميا.



كما شهدت الفترة بين 14 و 20 أكتوبر زيادة كبيرة بمعدل دخول مرضى كوفيد الى المستشفيات ، مرتفعة بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية السابقة.

و توفي في الفترة من من 11 إلى 17 أكتوبر ، 12 شخصًا يوميًا بسبب بسبب افيروس بزيادة قدرها 32 بالمائة مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بداية الوباء في بلجيكا إلى 25816 حالة .