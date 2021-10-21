احذر.. مواد ضارة بالصحة في أحمر الشفاه

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

حذّرت الهيئة الألمانية لاختبار السلع من احتواء بعض مستحضرات أحمر الشفاه على مواد ضارة بالصحة.



جاء ذلك بعدما قامت الهيئة بإجراء اختبار شمل 17 منتجا.

وأوضحت الهيئة أن بعض مستحضرات أحمر الشفاه تحتوي على مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم"، التي قد يؤدي ابتلاعها بانتظام أثناء تطبيق أحمر الشفاه إلى حدوث تلف بالمادة الجينية للخلايا، ومن ثم الإصابة بالسرطان.

ويمكن معرفة ما إذا كان أحمر الشفاه يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم من خلال الكود "CI 77891"، والذي غالبا ما يُضاف إليه "ثاني أكسيد التيتانيوم".

ومن المواد الضارة بالصحة في بعض مستحضرات أحمر الشفاه ما يعرف بالزيوت المعدنية، والتي يشار إليها أيضا باسم مكونات "Mosh" أو (الزيوت المعدنية المشبعة بالزيوت الهيدروكربونية).

ويشكل ابتلاع هذه المواد بانتظام خطرا على الصحة؛ حيث يُعتقد بأنها مواد مسرطنة.