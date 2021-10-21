شكرا لقرائتكم خبر عن سرع خطواتك وقلل الجلوس.. 4312 خطوة إضافية يوميًا تقوى قلبك وجهازك التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمرين مفيد لنا واللياقة البدنية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وربما تساعدنا على العيش لفترة أطول، ولكن ما مقدار ونوع النشاط البدني الذي يمكن أن يغير مستوى لياقة الشخص؟ يقدم بحث جديد بقيادة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) وجامعة بوسطن والمنشور في مجلة القلب الأوروبية معلومات عن كيف تؤثر الأنواع المختلفه من النشاط البدنى على لياقة وصحة القلب والجهاز التنفسى.

ووفقا لتقرير لموقع news.harvard نظر البحث في لياقة اللب والتنفس، أو قدرة القلب والرئتين على توفير الأكسجين لعضلات الجسم أثناء النشاط البدني ، في 2070 مشاركًا فى الدراسة طويلة الأمد متعددة الأجيال مصممة لتحديد العوامل التي تساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية.

خضع المشاركون لاختبارات للمعايير الفسيولوجية أثناء التمرين وارتدوا أجهزة تتبع النشاط البدني لمدة أسبوع في وقت ما، ثم مرة أخرى بعد ثماني سنوات تقريبًا.

في هذا التحليل، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين زادوا من خطواتهم يوميًا، أو شاركوا في قدر أكبر من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، أو قللوا من وقت الجلوس بين الاختبارين أظهروا تحسنًا في جوانب مميزة للياقة القلبية التنفسية خلال جلسات التمرين، من الإحماء إلى ذروة التمرين إلى التعافي، كانت هذه النتائج متسقة إلى حد كبير بغض النظر عن مستوى النشاط الأساسي للمشاركين والعمر والجنس والوزن وخطر الإصابة بأمراض القلب.

وتبين أن زيادة النشاط البدني المعتدل إلى القوي بمقدار 17 دقيقة يوميًا ، واتخاذ 4312 خطوة إضافية يوميًا (حوالي 54 دقيقة بمعدل 80 خطوة في الدقيقة) ، أو تقليل 249 دقيقة من وقت الجلوس في اليوم يساعد في زيادة صحة القلب والجهاز التنفسى.

وجد الباحثون أيضًا أن الأفراد الذين لديهم أعلى من متوسط ​​عدد الخطوات أو أعلى من متوسط ​​مقدار النشاط البدني المعتدل إلى القوي بين المشاركين في الدراسة لديهم أيضًا قيم أعلى من متوسط ​​ذروة امتصاص الاكسجين بغض النظر عن مقدار الوقت المستقر خلال اليوم.

قال المؤلف الكبير جريجوري دي لويس ، وهو مدير مختبر اختبار التمرين القلبي الرئوي في MGH " لقد أجرينا هذا التحليل لفهم الآثار النسبية لتغيير النشاط المستقر ، والنشاط البدني المنخفض المستوى ، والنشاط المعتدل إلى القوي في مجالات متعددة من القدرة على ممارسة الرياضة كما تم قياسها بشكل موضوعي عن طريق اختبار تمارين القلب والرئة"

وأكدت نتائج الدراسة أن الأفراد الذين لديهم خطوات أعلى من المتوسط ​​يوميًا أو نشاطًا بدنيًا متوسط ​​إلى قوي يتمتعون بمستويات لياقة بدنية أعلى من المتوسط ​​بغض النظر عن مقدار الوقت الذي يقضونه في الجلوس، قد يشير هذا إلى أن الكثير من التأثير السلبي الذي يحدثه عدم الحركة على اللياقة البدنية قد يتم تعويضه أيضًا من خلال التمتع بمستويات أعلى من النشاط والتمرين.