شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقلل نظامك الغذائى خطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية هي حالة طبية حيث يتم إعاقة وصول الدم إلى الدماغ ويمنع وصول الأكسجين إلى أنسجة المخ ، والأشخاص الذين يعتمدون على الفواكه والخضراوات والحليب والزبادي والجبن والأطعمة الغنية بالألياف كانوا أقل عرضة للمعاناة من نقص تروية الدم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news من المحتمل أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة ويجب تشخيصها من خلال الأعراض المبكرة في الوقت المناسب لتقليل مخاطر الوفيات ترتبط عوامل مثل تناول الكحول والتدخين ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بسكتة دماغية ويعتقد الخبراء أن النظام الغذائي له أهمية قصوى لمرضى السكتة الدماغية أو أولئك المعرضين للخطر.

الرابط بين النظام الغذائي والسكتة الدماغية

يؤدي تضيق الشرايين إلى إعاقة وصول الدم إلى الدماغ وبالتالي حرمان الأنسجة من الأكسجين مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية هذا التأثير ناتج عن الخيارات الغذائية والتدخين بشكل رئيسي العوامل التي تزيد من ترسب الكوليسترول وتعيق إمداد الدم.

على صعيد النظام الغذائي فإن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة وملح الطعام (الصوديوم)، الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من هؤلاء الثلاثة ترفع ضغط الدم وتزيد من مستويات الكوليسترول السيئ وقد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي أو السكتة القلبية أو النوبات القلبية.

وفقًا لدراسة حصلت على بيانات من التحقيق الأوروبي المستقبلي في السرطان والتغذية (EPIC)، فقد تم اكتشاف أن الأشخاص الذين يعتمدون على الفواكه والخضروات والحليب واللبن والجبن والأطعمة الغنية بالألياف كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا وتتميز بتكوين جلطات دموية تمنع وصول الدم والأكسجين إلى الدماغ.

وتبين أن مقابل كل 200 جرام إضافية من الفاكهة والخضراوات التي يتم تناولها في يوم واحد، كان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية أقل بنسبة 13 % ومقابل كل 10 جرامات إضافية من الألياف ، انخفض الخطر بنسبة 24 %.

التدخين

الكحوليات

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

ارتفاع مستويات الكوليسترول

بعض عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية