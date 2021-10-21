شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض السكر الكاذب وأنواعه وأعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسمع عن مرض السكر من النوع الأول والثاني، لكن هل سمعت عن السكر الكاذب؟..هذا النوع سيوضحه التقرير المنشور عبر موقع " medicinenet"، والذي قدم أنواعه وأعراضه.

ما هو السكر الكاذب؟

السكر الكاذب لا علاقة له بالسكر من النوع الأول أو الثاني، لأنه يتسبب في حدوث مشاكل في الهرمون المضاد لإدرار البول، ويتسبب في كثرة التبول للشخص المصاب به.

ما هي أنواع السكر الكاذب؟

هناك أربعة أنواع لمرض السكر الكاذب، وهى:

- السكر الكاذب المركزي.

- السكر الكاذب الكلوي.

- السكر الكاذب ثنائي المنشأ .

- سكر الحمل الكاذب.

ما هي أعراض الإصابة بالسكر الكاذب؟

أكثر أعراض مرض السكر الكاذب هي التبول المتكرر.

ما هي التحاليل التي يخضع لها مريض السكر الكاذب؟

يعتمد تشخيص مرض السكر الكاذب على سلسلة من الاختبارات وهي:

- تحليل البول.

-اختبار الحرمان من السوائل.

ما هي أعراض الإصابة بمرض السكر الكاذب؟

يظهر العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالسكر الكاذب، ومنها:

- الشعور بالعطش.

- الجفاف.

- التوقف عن التعرق.

- تشنجات العضلات.

- قيء وغثيان.

- خفقان القلب.

-الدوار أي الدوخة وخاصة عند الوقوف.

- ضعف في الجسم.

ما هي مضاعفات مرض السكر الكاذب؟

يمكن أن يؤدي مرض السكر الكاذب إلى أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي في حالة عدم الاهتمام بعلاجه ومتابعته.