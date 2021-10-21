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مصر تسجل 877 إصابة بفيروس كورونا و47 وفاة

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

سجلت وزارة الصحة المصرية امس 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة يوم الأربعاء.

 

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 868 إصابة و43 وفاة.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 321084، من ضمنهم 270973 حالة تم شفاؤها و18105 حالة وفاة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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