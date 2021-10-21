شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تحذر هؤلاء: لا تتناولوا الثوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت الطبيبة الروسية وخبيرة التغذية، آنا إيفاشكيفيتش، عن الأشخاص الذين يجب عليهم أن يبتعدوا عن تناول الثوم.

وقالت وفقاً لوكالة “سبوتنيك”، إن الأطباء يواصلون مناقشة الخصائص الطبية للثوم، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإن الثوم مفيد إذا تم استهلاكه بكميات محدودة، مشيرة إلى أنه يساعد في تقوية دفاعات الجسم المناعية خلال موسم انتشار الالتهابات الفيروسية.

وأوضحت إيفاشكيفيتش أن “الثوم منشط للجهاز المناعي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة إلى حد ما من الزنك، مما يساعدنا على مقاومة الفيروسات.

ونصحت خبيرة التغذية بعدم الإفراط في تناول الثوم، قائلة : “شريحتان في اليوم، ولكن إذا كانت هناك مشاكل في الجهاز الهضمي، فعندئذ تعتبر الشريحتين كمية كبيرة”.

وحذرت: “الثوم ممنوع للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة المفتوحة، كما أنه لا يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة تناوله، يُمنع تناول الثوم النيء أيضًا، فإذا أكل الشخص الذي لديه التهاب في المعدة، فإنه سيصاب بالألم وعدم الراحة”.