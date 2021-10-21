شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مينساش ويفضل مركز.. أكلات مهمة لطفلك أبرزها الخضراوات والفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية الدراسة قد يتعرض بعض الأطفال لضعف الذاكرة وعدم التركيز وخصوصا فى الفترة الأولى من الدراسة، وهنا دور الأم فى دعم الطفل نفسيا ومساعدته على التركيز وتنشيط الذاكرة، لذلك نقدم بعض الأكلات التى تساعد طفلك على التركيز وفقا لما ذكره موقع eatright وهى:

1: سمك السلمون، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجسم والجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط.

2: الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، حيث إنها تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والاوميجا 3 التى تساعد على التركيز.

3: الشيكولاتة الداكنة، من أبرز أنواع الحلوى التى يحبها الأطفال فضلا عن ذلك تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والأوميجا 3 الهامة لصحة الدماغ والاعصاب.

4: المكسرات تحتوى على فيتامين هـ وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تنشيط الذاكرة .

5: الأفوكادو، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناص الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجسم والجهاز العصبى.

6: يحتوى البيض على كمية عالية من حمض الفوليك وفيتامين ب 12 وبعض الفيتامينات التى تعمل على تنشيط الذاكرة والتركيز.

7: ينصح بوضع الكركم على الوجبات الغذائية الخاصة بالأطفال ، حيث يحتوى الكركم على كمية عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى.

كما ينصح باتباع بعض الطرق التى تساعد طفلك على تنشيط الذاكرة ومنها :

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- النوم بعدد ساعات كافية.

- تنظيم وقت للمذاكرة ووقت للترفيه ومشاهدة التلفزيون.