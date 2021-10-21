باحثون: المسنون أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أوضح الطبيب جامين براهمبهات، اختصاصي أمراض المسالك البولية والجراحة الروبوتية في مستشفى «أورلاندو هيلث»، ورئيس جمعية فلوريدا لجراحة المسالك البولية، أن التهاب المسالك البولية يصيب أعضاء الجسد التي تعمل على توجيه البول باتجاه المبولة، حسب موقع سي إن إن. وتنجم معظم هذه الالتهابات عن بكتيريا تعترض مسار البول في مجرى البول، أو البروستات، أو المثانة، أو الكلى. ويتعرض الرجال الذين تجاوزوا الخمسين، للإصابة بالالتهابات أكثر من الأشخاص الأصغر سنّاً.



كما يُصاب هؤلاء بالتهابات متكررة عندما لا يُفرغون مثانتهم كما يجب، وذلك بسبب تضخّم البروستات. ويُمكن للرجال ألا يفرغوا مثانتهم إذا تعرّضوا لسكتة دماغية، أو عانوا من عدم انتظام في منسوب السكري في الدم، أو لديهم إصابة في العمود الفقري. كما أن الرجال قد يُصابون بالتهابات تبدأ من البروستات وتنتقل إلى المثانة، أو العكس. كما يمكن لحصى الكلى أن تتسبب بالتهاب.