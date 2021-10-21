شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحافظ على صحة عظام أطفالك وأبرز التشوهات فى مرحلة النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنمو عظام الأطفال باستمرار وتعيد تشكيل نفسها، ويشير مرض عظام الأطفال إلى الأمراض التي تضعف قوة العظام ونموها وصحتها العامة، يتم استبدال العظم القديم تدريجيًا بنسيج عظمي جديد أثناء إعادة تشكيل النمو مع نمو الطفل، قد تتحسن العديد من تشوهات النمو أو تتفاقم، يمكن أن تكون اضطرابات العظام الأخرى موروثة أو تتطور تلقائيًا في مرحلة الطفولة، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

بعض النقاط الرئيسية التي يجب على الآباء وضعها في الاعتبار لضمان صحة عظام أطفالهم هي:⦁ شجع أطفالك على المشاركة في الأنشطة البدنية على الأقل 5 مرات في الأسبوع

شجع طفلك على المشاركة في أنشطة متنوعة وممتعة ومناسبة لسنه يختلف هذا تبعًا لعمر طفلك، بدءًا من ممارسة النشاط طوال اليوم لمرحلة ما قبل المدرسة (من سن 3 إلى 5 سنوات) إلى ممارسة النشاط لمدة 60 دقيقة أو أكثر للأطفال في سن المدرسة والمراهقين (من سن 6 إلى 17 عامًا) قم بتضمين تمارين تقوية العضلات ، مثل التسلق أو تمارين الضغط ، في 60 دقيقة يوميًا لطفلك أو أكثر مرتين في الأسبوع على الأقل.

⦁ فيما يتعلق بالتغذية، امنح أطفالك نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم

يوجد الكالسيوم بكميات معتدلة في منتجات الألبان، يجب تجنب المشروبات الغازية في النظام الغذائي للطفل، هناك بيانات كافية تشير إلى أن الاستهلاك المفرط للصودا والمشروبات الغازية مرتبط بانخفاض كتلة العظام لدى الصغار، على الرغم من أن السبب الحقيقي للمشكلة غير معروف ، يعتقد الباحثون أن استهلاك الصودا له العديد من الآثار الضارة على كثافة العظام، قد يكون أحد الأسباب هو أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية هم أقل عرضة للحصول على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د في وجباتهم الغذائية لأنهم يستبدلون المشروبات المغذية مثل الحليب أو العصائر المدعمة بالكالسيوم بالصودا.

⦁ راقب وضعية طفلك أثناء تلقيه دروسًا عبر الإنترنت أو مشاهدة التلفزيون

يجب اتباع إرشادات "90-90-90" عند الجلوس للأطفال يجب أن تكون كوع طفلك ووركه وركبتيه بزاوية 90 درجة عندما يجلس، هذا يعني أن محطة عمل طفلك يجب أن تكون بنفس ارتفاع الكوع. للحصول على وضع الجلوس المناسب للأطفال الصغار، قد يلزم رفع الكرسي في الحجم إذا كانت قدمي طفلك تتدليان في الهواء بدلاً من الاستلقاء بقوة على الأرض، فيجب توفير مسند القدم.

تشوهات النمو الشائعة

1- المشية للداخل / الجلوس في وضع W.

2- تقوس الساقين وضرب الركبتين

3- شذوذ انحناء العمود الفقري

4- القدم المسطحة

عندما يبدأ الأطفال في المشي، يميل عدد كبير من الأطفال إلى المشي للداخل ، والتي قد تكون بسبب مشاكل إصبع القدم البسيطة أو بنية الورك بشكل عام ، لا يوجد سبب رئيسي للقلق استشارة طبيب أطفال مدرب أو جراح عظام الأطفال ستساعد.

تقوس الساقين وضرب الركبتين

يميل معظم الأطفال عند الولادة إلى تقوس الساقين والتي تصبح مبالغًا فيها حتى سن 18 شهرًا ثم تتطور إلى ضرب الركبتين بحلول 36 شهرًا. تدريجيًا يستقرون في الركبتين الخفيفتين في سن السابعة.

انحناء العمود الفقري

الجنف هو تغيير في انحناء العمود الفقري ، وفي كثير من الأحيان يميل هذا إلى فقدانه. نحن نشجع العائلات على فحص العمود الفقري عند الأطفال من الخلف والبحث عن التغييرات الطفيفة والخاصة. هذا شائع في الفتيات المراهقات.

قدم مسطحة

هذا عرض تقديمي آخر عادة ما يكون حميدًا ولا يسبب أي قيود وظيفية. حوالي 10٪ من الأقدام المسطحة عند الأطفال يمكن أن تكون مشكلة وبالتالي تؤدي إلى مشاكل. يولد معظم الأطفال حديثي الولادة بأقدام مسطحة ، وتبدأ الأقواس في التطور في سن 3 سنوات ، وتنضج أقواس القدمين بعمر 10 سنوات.