الحوامل والمرضعات ذات استجابة مناعية ضعيفة لفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

تُظهر النساء الحوامل والمرضعات استجابة مناعية ضعيفة بعد تلقيهن االجرعة الأولى من اللقاح ضد "كوفيد – 19".



توصل إلى استنتاج كهذا العلماء في جامعة "ديوك" بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية في دراستهم التي نُشرت الثلاثاء 19 أكتوبر في مجلة Science Translational Medicine.

وحسب العلماء بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح Moderna ولقاح شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech ، سجلت لدى النساء الحوامل والمرضعات كمية أقل من الأجسام المضادة واستجابة مناعية أضعف، مقارنة بالنساء اللواتي لم يحملن مؤخرا. وفي الوقت نفسه، فبعد استكمال التطعيم، كانت الفروق بين النساء غير الحوامل والمرضعات والحوامل ضئيلة.

مع ذلك سجل لدى النساء المرضعات ارتفاع عدد خلايا NK والتي تتحمل المسؤولية عن صنع المناعة الفطرية.

وقد تم تطعيم جميع النساء المرضعات والحوامل المشاركة في الدراسة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، الأمر الذي يكون، حسب العلماء، قد أثر على انخفاض الاستجابة المناعية بعد التطعيم الأول.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أن التطعيم في وقت مبكر من الحمل وتلقي الجرعة المنشّطة لاحقا سيساعدان في زيادة انتقال الأجسام المضادة عبر المشيمة وحليب الثدي.