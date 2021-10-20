شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. علامات تظهر على الأظافر تشير لاحتمال الإصابة بسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الجلد من الأمراض الخطيرة لأنه لو ترك دون اكتشافه ودون علاج يمكن أن يتحول بسرعة إلى نقائل ويصل إلى أعضاء أخرى، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا، فإنه عندما نتحدث عن سرطان الجلد، نادرًا ما يخطر ببالنا فكرة أن الأظافر أيضًا يمكن أن تصبح سرطانية.

ووفقا للتقرير لا يظهر سرطان الجلد دائمًا في المواقع المعرضة للشمس أو على اليدين أو الساقين أو الظهر يمكن أن تظهر على راحة يديك أو باطنك أو حتى أظافرك، وفي الأظافر، يمكن أن يظهر هذا على شكل كتلة أسفل الظفر أو حوله أو شريط مصطبغ أسفل الظفر.

أصدرت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) تنبيهًا مفاده أنه يجب علينا جميعًا فحص الجسم بشكل دوري بحثًا عن علامات الإصابة بسرطان الجلد، وحذر من أن الكثير من الناس قد يفكرون فقط في فحص بشرتهم ولكن يجب تذكيرهم أنه من المهم فحص الأظافر أيضًا على الرغم من ندرته، يمكن أن يتطور سرطان الجلد، بما في ذلك الورم الميلانيني أكثر أنواع سرطان الجلد فتكًا تحت وحول أظافر اليدين والقدمين.

والورم الميلانيني الذي يصيب الأظافر تمامًا مثل ذلك الذي يصيب الجلد، وعند اكتشافه مبكرًا يكون قابلا للعلاج بشكل كبير بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الجلد على أظافره، فإنه أكثر شيوعًا لدى كبار السن، قد يكون التاريخ الشخصي أو العائلي للإصابة بسرطان الجلد أو إصابة سابقة بالأظافر من عوامل الخطر أيضًا.

تحدث الأورام الميلانينية بسبب كثرة الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة. قد تكون مصادر الضوء الاصطناعي مثل كراسي الاستلقاء للتشمس وأجهزة الدباغة وما إلى ذلك هي السبب في ذلك.

كيفية فحص أظافرك للكشف عن سرطان الجلد:

خط مظلم: تظهر على شكل خط داكن مثل شريط بني أو أسود في الظفر غالبًا على الإبهام أو إصبع القدم الكبير

جلد داكن بجوار أظافرك: عندما يصبح الجلد حول أظافرك أغمق، يمكن أن يكون علامة على سرطان الجلد المتقدم.

رفع الأظافر من أصابع يديك أو أصابع قدميك: يبدأ الظفر بالانفصال عن فراشه ستبدأ الحافة البيضاء الحرة في الجزء العلوي من ظفرك في الظهور لفترة أطول مع رفع الظفر.

نتوء أو عقيدة تحت أظافرك: قد ترى أيضًا مجموعة من الألوان على أظافرك يمكن أن تكون عريضة وغير منتظمة أو مظلمة وضيقة، يمكن أن ينتشر الورم الميلانيني الذي يُترك مهملاً أو غير مشخص، ويلمس الأعضاء الحيوية.