شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حاجات اوعى تصدقها عن تناول الفاكهة.. أهمها تجنبها على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفاكهة دورًا جوهريًا في أى نظام غذائي متوازن تتناوله على مدار يومك، لأنها توفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة للجسم، حيث يوصي معظم أخصائيو التغذية بإدراج الفواكه الموسمية من أنواع مختلفة من الألوان في النظام الغذائي، وبين الكثير من الفوائد التي توفرها لك الفاكهة، فهناك بعض الأساطير حول تناول الفاكهة والتي يجب أن تعرفها، لتتجنبها ولم تعبأ بها.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز اوف انديا" فأبرز الأساطير حول تناول الفاكهة ما يلى: 1. تناول الفاكهة على معدة فارغة

الأسطورة الأكثر شيوعًا عن الفاكهة هي أن تناولها على معدة فارغة سيعظم فوائدها، كما يزعم الكثير أن تناول الفاكهة مع الوجبة يمكن أن يسبب الغازات والحموضة، ولكن الواقع أن تناول الفاكهة مع الطعام قد يؤثر على عملية الهضم، ولكن هذا لن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.





2. عصائر الفاكهة أفضل من تناولها

قد تكون عصائر الفاكهة خيارًا جيدًا بما يكفي لإشباع عطشك، لكنها ليست أفضل من الفاكهة بأكملها، فأثناء عصر الفاكهة، يتم التخلص من محتواها من الألياف، مما يخفض من قوة الإشباع للفاكهة وأيضًا يزيل بعض العناصر الغذائية الأساسية، لذا يكن من الأفضل تناولها كاملة.

3. الفواكه لا تسبب زيادة الوزن

قد تكون الفواكه هي خياراتك المفضلة لتناول وجبة خفيفة ولكن عليك التأكد من أنك لا تأكلها بكثرة، حيث تحتوي معظم الفواكه على سكريات طبيعية على شكل سكر الفواكه ، والتي يمكن أن يؤدي تناولها الزائد إلى تضخم الكبد، وبالتالي، فمن الأفضل التحكم في الكمية التي تتناولها وتضمين فواكه موسمية مختلفة في نظامك الغذائي.





4. استبدال الفاكهة بالوجبات الأساسية

يتخطى عدد كبير من الناس وجبة الإفطار ويأخذون فاكهة أو اثنتين لتحل محل الوجبة، وهذا يعد خيارا خاطئا، فعلى الرغم أن الفاكهة غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف، لكن لا يمكن تناولها وحدها كوجبة ، حيث يتم هضمها بسرعة وقد تجعلك تشعر بالجوع في غضون ساعة أو ساعتين، وبالتالي من الأفضل تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة يوميًا وتناسبها بين وجباتك.