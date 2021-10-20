شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. اعرف أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار لخفض مستوياته في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكري من النوع 2 هو مرض متعلق بنمط الحياة ويمكن السيطرة عليه، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري من النوع 2، فإن ما تختار تناوله وكمية الطعام التي تتناولها، ومتى تأكل كلها أمور مهمة في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يجب عليك مراجعة طبيبك بشأن المواد الغذائية التي يمكنك تناولها وتلك التي يجب تجنبها، نظرًا لصفاتك الصحية الأخرى التي لا يمكننا الحكم عليها في هذه المرحلة، يمكن أن يكون النظام الغذائي وممارسة الرياضة فعالين بنسبة 50 % في السيطرة على مستوياته في الدم.

متى يجب أن آكل وجبتي الأولى؟

أظهرت دراسة جديدة الآن أن تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض يمكن أن يساعد هذا التغيير البسيط في الحفاظ على وزن صحي، حيث إن زيادة الوزن أو السمنة من عوامل خطر الإصابة بمرض السكري.

واكتشفت الدراسة، التي قدمت في اجتماع جمعية الغدد الصماء الأمريكية أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة فطور مبكرة عانوا من انخفاض في نسبة السكر في الدم ومقاومة أقل للأنسولين.

في هذه الدراسة التي تحمل عنوان "تناول الطعام قبل الساعة 8:30 صباحًا يمكن أن يقلل من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2" ، يشير تقرير مؤلفي الدراسة البحثية إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر كان مرتبطًا بانخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

وقام الباحثون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية بتحليل البيانات المرتبطة بالنظام الغذائي والجلوكوز والأنسولين من مسح تمثيلي على المستوى الوطني بالإضافة إلى اختبارات أجريت على 10575 بالغًا.

وجد أن مفتاح السيطرة على مرض السكري ومستويات السكر في الدم لمريض السكري هو تناول الطعام في وقت أبكر من الساعة 8:30 صباحًا، حيث إن الأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار لديهم انخفاض في مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين أقل من الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت لاحق.