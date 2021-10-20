أول تقدم حقيقي منذ 20 عاماً.. دواء جديد لسرطان الثدي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، اليوم الأربعاء، على دواء جديد لنوع واحد من سرطان الثدي، وهو تطوير يقول أحد العلماء إنه أول تقدم حقيقي منذ 20 عاما.

وقال الباحث الرئيسي ستيفن جونستون، دكتوراه في الطب من مستشفى “Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust”، في العاصمة البريطانية لندن في اجتماع عقدته مؤخرا الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي “هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، التي نشهد فيها تقدمًا في العلاج المساعد لهذا النوع من سرطان الثدي”، وفق موقع “ميد ويب” الطبي.

الدواء المسمى abemaciclib – الاسم التجاري Verzenio – معتمد الآن للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي HR + ، ER2 المبكر، والذي يشكل 70% من جميع سرطانات الثدي.

ويعد أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام هو شهر التوعية بشأن سرطان الثدي في كافة بلدان العالم.

ويساعد شهر أكتوبر على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته، حسب منظمة الصحة العالمية.