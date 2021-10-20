شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من التسمم بسبب جرعات دواء شائع لعلاج الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة الالتزام بالجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول بناء على وزن الطفل تفاديا للتسمم الناتج عن الحساب غير الدقيق للجرعات. وأشارت عبر حسابها على «تويتر»، إلى أن دواء باراسيتامول دواء آمن وفعال للأطفال إذا استخدم بالطريقة الصحيحة. وأوضحت أنه يستخدم مسكن للألم وخافض للحرارة ومن أسمائه التجارية (بانادول، فيفادول، أدول، تايلينول) ويوجد أشكال صيدلانية عدة منها: شراب، قطرات عن طريق الفم، تحاميل.

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