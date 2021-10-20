شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح 3 معلومات خاطئة متداولة عن السجائر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن هناك بعض المعلومات الخاطئة والتي يتداولها البعض عن السجائرة الإلكترونية.

وأوضح أن هذه المعلومات الخاطئة تتمثل في زعم البعض أن السجائر الإلكترونية لا تضر القلب، وأنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، وكذلك لا يمكن إدمانها.

وأكد النمر، أن السجائر الإلكترونية ترفع الضغط، وتؤدي لعدم انتظام نبضات القلب، وكذلك تزيد من نسبة حدوث جلطات القلب للضعف.