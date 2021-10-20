شكرا لقرائتكم خبر عن مع التقلبات الجوية.. نصائح لا تتجاهلها للوقاية من الأمراض والعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد هذه الأيام تقلبات فى الجو نتيجة لتغيير الفصول، وهو أمر طبيعى فى فصل الخريف حتى قدوم الشتاء، حيث نحتاج خلال فترة التقلبات الجوية للحفاظ على صحتنا وتعزيز مناعتنا بتناول الطعام الصحى والالتزام ببعض النصائح للوقاية من الإصابة بالعدوى والأمراض خلال هذه الفترة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. نصائح غذائية تساعدك فى التكيف مع التغييرات الموسمية:

- يوصى خبراء التغذية بإدراج الأطعمة الحامضة والمالحة والزيتية (غير القاسية) خلال هذا التوقيت من العام، فمن بين الحبوب، احرص على تناول الشعير والأرز والقمح بما يوفر الدفء اللازم الذى يحتاجه الجسم.

- تناول الماء المغلى أو المنقى، نظرًا لانتشار الأمراض التي تنقلها المياه خلال هذه الفترة.

- تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

- تجنب الإفراط بتناول الأطعمة الثقيلة التي يصعب هضمها مثل اللحوم.

- استخدم فقط الماء الساخن للاستحمام لتجنب التهابات الجلد، واحرص على تدليك الجسم بالزيت الدافئ بعد الاستحمام.

- تجنب النوم أثناء النهار.

- ابتعد عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة خلال فترة التقلبات الجوية.

- لا تأكل إلا عندما تشعر بالجوع.



اطعمة صحية

- احرص على تناول الأطعمة الحلوة والمرة فهي الأذواق المفضلة خلال هذا الموسم.

- تناول الأطعمة الباردة والخفيفة للهضم فهي الأفضل خلال فترة التقلبات الجوية.

- تجنب الأطعمة الساخنة والمالحة وكذلك الأطعمة الزيتية والثقيلة.

- تجنب الإفراط في تناول الأسماك نظرًا لتقلب الجو فقد تصاب بنزلات البرد والعدوى.