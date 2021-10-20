أول تجربة من نوعها.. زرع كلية حيوان بجسم بشري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - تعد زراعة أعضاء الحيوانات بعد تعديلها جينيا، حلا يسعى العلماء لتطويره من أجل إنقاذ حياة المرضى في ظل شح المتبرعين.

وفي تجربة تعد بالكثير من الأمل، نجح علماء في ربط كلية خنزير بجسد امرأة متوفاة قد توقفت أعضاؤها عن العمل، وذلك في أول تجربة من نوعها، مما يساهم في إعطاء دفعة لزرع أعضاء حيوانية في أجسام البشر والتخلص من طابور الانتظار الطويل للحصول على أعضاء المتبرعين، ولاسيما أمراض الكلى.

وربط الجراحون كلية الخنزير بزوج من الأوعية الدموية الكبيرة خارج جسم المريضة المتوفاة، حتى يتمكنوا من مراقبتها لمدة يومين، لتشير النتائج إلى أن الجسم قبل ذلك العضو الغريب والذي أدى وظائف الكلى البشرية بكل جدارة.

وقال الطبيب روبرت مونتغمري، الذي قاد الفريق الجراحي الشهر الماضي في جامعة نيويورك لانغون هيلث الأميركية: “أدت تلك الكلية وظيفتها بشكل طبيعي تماما، ولم يحدث الرفض الفوري الذي كنا قلقين بشأنه”.

وأوضح الطبيب أندرو آدامز من كلية الطب بجامعة مينيسوتا ، والذي لم يكن عضوا في فريق العمل أن تلك التجربة تعد”خطوة مهمة” وأنها” سوف تطمئن المرضى والباحثين بأننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

وكان العديد من العلماء في دول عدة قد بدأوا في خلال الأعوام الماضية تركيز أبحاثهم على الخنازير لمعالجة مشاكل المرضى الذين يحتاجون إلى أعضاء بشرية لإنقاذ حياتهم، ومن أهم العقبات التي كانت تواجههم هي نوعية السكر الموجود في خلايا الخنزير الذي يرفضه جسم الإنسان بشكل الفوري، ولكن التجربة الواعدة نجحت بفضل استخدام كلية لحيوان معدل جينيا وخلاياه خالية من ذلك السكر المعروف باسم “سكر ألفا-غال”.

وكان الباحثون قد أبقوا جثة المرأة المتوفاة على جهاز التنفس الصناعي بعد أن وافقت عائلتها على التجربة، إذ أن تلك المريضة كانت ترغب في التبرع بأعضائها، ولكن ذلك لم يكن ممكنا لأسباب طبية.

وأوضح مونتغمري أن العائلة وافقت على تلك التجربة، على أمل أن تكون هدية تحمل الخير للبشرية ويعوض مريضتهم الراحلة عن أمنيتها في التبرع بأعضائها.

ويقول مونتغمري أنه كان قد اضطر إلى أن يقبل بزراعة قلب بشري في جسده تبرع به مريض متوفى، كان لديه مرض التهاب الكبد الفيروسي.

وأردف: “كنت أحد أؤلئك الأشخاص الذين يرقدون في وحدة العناية المركزة في انتظار بصيص أمل ضعيف قبل أن أفارق الحياة”.

وتعمل العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية على تطوير أعضاء خنازير مناسبة للزرع، للمساعدة في تخفيف النقص في الأعضاء البشرية، إذ أن أكثر من 90 ألف شخص في الولايات المتحدة ينتظرون الحصول على كلية، وخلال ذلك الانتظار يموت 12 شخصا منهم كل يوم.

ويعتبر إنتاج خنازير معدلة جنينية خالية من سكر “ألفا-غال” بمثابة نصر كبير لشركة Revivicor ، التابعة لشركة United Therapeutics، والتي تمكنت من إنتاج قطيع مكون من 100 خنزير ضمن ظروف مشددة في إحدى منشآتها بولاية أيوا.

وفي ديسمبر الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على ذلك الإنتاج من الخنازير واعتبرته آمنًا من ناحية الاستهلاك الغذائي أو إنتاج عقاقير وأدوية للبشر، لكن أكدت أن الباحثين لايزالون بحاجة إلى تقديم من مزيد من الأدلة والبراهين قبل إقرار زرع أعضاء تك الحيوانات في الأجساد الآدمية.

وقالت مارتين روثبلات، الرئيس التنفيذي لشركة United Therapeutics في بيان: “هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تحقيق الوعد في قطاع زراعة الأعضاء، والتي سوف تنقذ آلاف الأرواح كل عام في المستقبل غير البعيد”.

يقول الخبراء إن الاختبارات التي أجريت على الثدييات الرئيسيات غير البشرية وتجربة الشهر الماضي مع جسد آدمي قد مهدت الطريق لأول عملية زرع كلى أو قلب خنزير تجريبية في البشر الأحياء في الأعوام القليلة المقبلة.

وأوضحت كارين ماشكي، الباحثة في مركز هاستينغز ، الذي تساعد في تطوير توصيات الأخلاق الطبية ، إن تربية الخنازير لتكون متبرعة بالأعضاء أمر خاطئ بالنسبة لبعض الناس، ولكن قد يصبح مقبولاً أكثر إذا أمكن معالجة المخاوف بشأن الرفق بالحيوان”.