آخر تطورات كورونا حول العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 242.3 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و929 ألف حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء 219 مليونا و691 ألفا و341 حالة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة، الثلاثاء، نزولا من 883 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي سجل في مصر حتى الثلاثاء هو 320207 من ضمنهم 270193 حالة شفيت و18058 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الثلاثاء، تسجيل 446 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 284923 منذ بدء الجائحة.

كانت الحكومة قد رجحت من قبل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير من الأعداد المسجلة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 12969 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 390 وفاة.

وبهذا تكون البرازيل قد سجلت 21 مليونا و664879 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 603855، وفقا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية في ثالث أكثر دول العالم تأثرا بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين والثانية من حيث عدد الوفيات.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 942779 .

كما سجل المغرب 5 وفيات جديدة، نزولا من 17 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14566.

وأعلن المغرب رسميا فرض "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا للتنقل والدخول إلى الأماكن العامة، سيتم تطبيقه ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

سجّلت بريطانيا 43738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و223 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 8541192، والمتوفين 138852.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 51249 إصابة ‏جديدة و929 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. ‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 44979605، والمتوفين 726206.