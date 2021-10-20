شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون واحد من أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة، يؤثر سرطان القولون بشكل كبير في البالغين الأكبر سنا، على الرغم من ظهوره في أي عمر، حيث يبدأ عادة في صورة تكتلات صغيرة غير سرطانية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض سرطان القولون؟

1:تغير مستمر في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغير في تماسك البراز

2:نزيف شرجى أو نزول دماء فى البراز.

3:اضطرابات مستمر في البطن، مثل التقلصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

4:الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها.

5:الضعف أو الإرهاق.

6:فقدان الوزن غير المبرر.

لا تظهر الأعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين بسرطان القولون في المراحل المبكرة من المرض، وفي حال ظهور الأعراض، فيحتمل أن تتباين وفقًا لحجم السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة.

س: ما هى أسباب الإصابة بسرطان القولون؟

وبوجه عام، يحدث سرطان القولون عندما تنشأ تغيرات في الحمض النووى لخلايا القولون السليمة، حيث يحتوي الحمض النووي (DNA) للخلية على مجموعة من التعليمات توجه الخلية إلى ما يجب فعله.

بمرور الوقت، يمكن أن تنمو الخلايا السرطانية لتغزو وتدمر النسيج الطبيعي المجاور، ويمكن أن تنتقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم وتستقر بها.

س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بسرطان القولون؟

1:كبار السن، يمكن أن يشخص سرطان القولون في أى سن، في حين تجاوزت أعمار غالبية الأشخاصِ المصابين به 50 عامًا، بينما سنجد زيادة في معدّلاتِ الإصابةِ بسرطانِ القولونِ في الأشخاصِ الأصغرِ من 50 عامًا، على الرغم من عدم تأكد الأطباء من السبب.

2:تاريخ مرضي شخصي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الإصابة بسلائل، إذا كنت قد اصبت بالفعل بسرطانِ القولونِ أو سلائل غير سرطانية بالقولون، فإنَ لديك خطرًا أكبر للإصابةِ بسرطانِ القولونِ في المستقبل.

3:الأمراض المعوية الالتهابية، يمكن أن تزيد الأمراض الالتهابية المزمنة في القولون، مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، من خطر الإصابة بسرطان القولون.

4:المتلازمات الموروثة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، ويمكِن أن تزيد بعض الطفراتِ الوراثيةِ التي تمر عبر أجيالٍ من عائلتكَ من خطرِ إصابتكَ بسرطانِ القولونِ على نحو كبير.

5: مرضى السكر أكثر عرضة للإصابةِ بسرطانِ القولون.

س: ما هى طرق الوقاية من سرطان القولون؟

يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بسرطان القولون بالخضوع لفحص للكشف عن سرطان القولون في سن 50. ولكنَّ الأشخاص المعرَّضين لخطر أكبر، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، يجب أن يهتموا بالخضوع للفحص قبل ذلك.

مع تغييرات نمط الحياة للحد من خطر الاصابة بسرطان القولون ومنها

1:تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. تحتوي الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة على الفيتامينات، والمعادن، والألياف ومضادات التأكسد، التي قد تؤدي دورًا في الوقاية من السرطان.

2:أقلع عن التدخين، تحدث إلى طبيبك حول طرق الإقلاع التي قد تناسبك.

3:مارس الرياضة معظم أيام الأسبوع، حاول ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في معظم الأيام.

4:حافظ على وزن صحي، إذا كان وزنك صحيًّا، فاعمل على الحفاظ على وزنك من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يوميًّا، إذا كنت تحتاج إلى فقدان الوزن، فاسأل طبيبك عن الطرق الصحية لتحقيق هدفك.