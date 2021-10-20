أطعمة تستهدف دهون البطن .. تعرفي عليها!

بيروت - نادين محمد -

دهون البطن خطيرة. وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري وأمراض القلب ومقاومة الأنسولين. لذلك، يجب معالجة المشكلة على الفور من خلال تناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تفتيت هذه الدهون العنيدة.

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في ما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي تستهدف دهون البطن:

1 - البيض

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يخطئ الكثيرون في الاعتقاد بأن تناول البيض يمكن أن يساعد في زيادة الوزن. البيض غني بفيتامين د ، ب 12 ، السيلينيوم ، الزنك والمعادن الأخرى.

يحتوي البيض على أحماض أمينية أساسية بنسب مناسبة تساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي وتعزيزها وحرق السعرات الحرارية. البيض غذاء مغذي للغاية ويساعد في حرق دهون البطن. يمكنك استخدام البيض المسلوق في وقت الغداء والعشاء مع بعض الخضار.

2 - الأفوكادو

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يحتوي الأفوكادو على فيتامين ج ، والمغنيسيوم ، والبوتاسيوم ، والريبوفلافين. كما بساعد في كلح الشهية بسبب وجود الألياف. يعزز صحة القلب، يقلل من مستوى الكوليسترول ويعزز عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يساعد في تقليل دهون البطن. يمكنك استخدام الأفوكادو في البيض المخفوق وفي السلطة وعلى الخبز المحمص وأيضًا كبديل للمايونيز.

3 - بذور الشيا

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تحتوي بذور الشيا على الألياف والبروتين وأوميغا 3 والمغنيسيوم والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتحسين مستويات الدم وصحة القلب والسكري. تحتوي على ألياف مرتبطة بفقدان الوزن والبروتينات التي تقلل من محفزات الشهية. وبالتالي ، فإن تناول بذور الشيا المنقوعة بانتظام في الماء يساعد في تقليل دهون البطن. يمكنك أيضًا إضافة بعض الفواكه أو عصير الليمون أو البرتقال ويمكنك أيضًا صنع بعض الحلوى على الإفطار منها.

4 - الفلفل الحريف

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الفلفل الحار بحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين ج يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وعلاج اضطراب المعدة. يساعد في حرق السعرات الحرارية لأنه حار ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وعندما يبرد الجسم ينتج عنه حرق السعرات الحرارية.

5 - القرفة

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تحتوي هذه التوابل الرائعة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والخصائص الطبية التي تساعد في تحقيق هدف فقدان الوزن. تعمل القرفة على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين وظيفة الأنسولين مما يساعد في إنقاص الوزن. يمكنك تحضير مشروب القرفة وتناوله بانتظام.



