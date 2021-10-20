ما هي فوائد فيتامين B12؟

بيروت - نادين محمد - يعتبر فيتامين B12 من أهم الفيتامينات الضرورية للصحة اليومية، إذ يلعب دوراً هاماً في تكوين كريات الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الخلايا العصبية في الجسم، والحمض النووي وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يؤدي نقصه الى مشاكل كبيرة.

ويلعب فيتامين B12 دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

تعرفي الى اهمية فوائد فيتامين B12 للصحة والبشرة.

أعراض نقص فيتامين B12

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تشتمل أعراض نقص فيتامين B12 على الآتي:

- شحوب في البشرة.

-التهاب اللسان واحمراره.

-قرحة الفم.

-الشعور بتنميل.

-تغير في طريقة المشي والحركة.

-رؤية مضطربة أو ضبابية.

-تهيج.

-الكآبة.

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- خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم: يؤدي نقص فيتامين B12 إلى انخفاض تكوين خلايا الدم الحمراء أو منعها من النمو بشكل صحيح، مما يتسبب في تطور فقر الدم الضخم الأرومات.



- الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والأعصاب: يعتبر فيتامين B12 من أهم الفيتامينات الضرورية لعمل الدماغ والجهاز العصبي بشكل جيد، وله دور في الوقاية من ضمور الدماغ وفقدان الخلايا العصبية وخاصة لدى كبار السن، وبالتالي المحافظة على قوة الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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- دعم صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام: يؤدي انخفاض مستوى فيتامين B12 في الجسم إلى زيادة خطر نقص المعادن في العظام وبالتالي زيادة خطر الكسور وتطور الهشاشة. ولكن ما زالت نتائج الدراسات غير قطعية بعد حول فوائد فيتامين B12 للعظام.



- تحسين المزاج وتخفيف أعراض الاكتئاب: يلعب فيتامين B12 دوراً حيوياً في تصنيع واستقلاب هرمون السيروتونين، والذي يعتبر أحد المواد الكيميائية الرئيسية في الدماغ المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية. لذلك قد يكون نقص فيتامين B12 لدى العديد من الأفراد أحد أسباب تقلب المزاج والشعور بالاكتئاب.

فوائد فيتامين B12 للبشرة

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-يحافظ فيتامين ب 12 على صحة البشرة ويمنحها النضارة والنعومة، كما يساعد على منع حب الشباب، ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة من الخطوط الرفيعة، والتجاعيد.

-يساعد في الحفاظ على البشرة من الشحوب، ويعمل على التئام الجروح سريعا.

-مفيد في علاج الإكزيما، كما يساعد على الحماية من الجفاف.

-يحمي من الأشعة فوق البنفسجية، ويساهم في الوقاية من سرطان الجلد.

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