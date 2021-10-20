بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تبحثين عن رجيم لتحريك ثبات الوزن ومحاربة تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف إليك أفضل رجيم لتحريك ثبات الوزن بمجموعة قواعد بسيطة، جربيها لتنعمي بقوام أكثر رشاقة.

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1-تناول الكثير من الماء

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تناول الكثير من الماء

ابدئي كل وجبة بتناول كوب كامل من الماء، فهو سيقضي على جوعك فوراً، ولا يحتوي على أي سعرات حرارية، وهو مفيد لك.

2-تناوُل طبق السلطة

تناوُل السلطات يومياً أمر تتجاهله الكثير من النساء على الرغم من أنها يجب أن تكون الطبق الرئيسي. وتحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، ويمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون لطبق السلطة، فهو من أفضل أنواع الزيوت التي يمكنك إضافتها على الإطلاق لتنعمي بغناه بالدهون الصحية مثل أوميجا 3 الدهنية .

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تناوُل طبق السلطة

3-ابتعدي عن الحلويات

عليك التوقف عن تناول الحلويات بين الوجبات وتناولي الفواكه والخضروات الغنية بالألياف التي تحتوي على سعرات حرارية أقل بجانب غناها بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الطبيعية.

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ابتعدي عن الحلويات

تساعد التمارين على حرق السعرات الحرارية بل وتزيد من معدل الأيض الأساسي قليلاً لبضع ساعات، ويمكن تحريك ثبات الوزن أيضاً بجانب الرياضة عن طريق تناول سعرات حرارية أقل من التي يحتاجها الجسم؛ للتحكم في الوزن .

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ممارسة التمارين الرياضية

عليك تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل بذور الشمر، فهي تخلص الجسم من السموم، وتساعد على حرق الدهون ومحاربة ثبات الوزن، ويجب إدخالها في نظامك الغذائي لإزالة السموم.

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والمعادن المفيدة الأخرى التي تخفف الإجهاد التأكسدي من الجسم، وقد تمنع السمنة وخطر الإصابة بمرض السكري.

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تناول المشروبات الحارقة للدهون

اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفَّى ويتم تناولها في اليوم التالي.

قد يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه الشمر في تقليل تخزين الدهون عن طريق تحسين امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن.

ومن المشروبات التي يفضل تناولها ماء الليمون، فهو يعمل المعجزات لتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك ويساعد أيضاً على إنقاص الوزن. الليمون غني بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن. يمكنك عصر نصف ليمونة في كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من العسل. يمكنك الحصول عليه أول شيء في الصباح؛ للحصول على أفضل النتائج.



على الجانب الآخر يعد الشاي الأخضر مكوناً أساسياً في أي رجيم لتحريك ثبات الوزن، فهو مليء بمضادات الأكسدة والتي من المعروف أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. أفضل طريقة لتناول الشاي الأخضر هي نقع كيس شاي واحد في كوب من الماء الساخن وتركه ينقع لمدة 2-3 دقائق. يمكنك تجميلها بإضافة ملعقة صغيرة من العسل وعصر القليل من الليمون فيه. في حال لم يكن لديك أكياس شاي وتستخدمين أوراقاً سائبة، يمكنك استخدام مصفاة ووضع ملعقة صغيرة من أوراق الشاي في المصفاة، ثم صب الماء الساخن في المصفاة وإزالة المصفاة بعد 2-3 دقائق.