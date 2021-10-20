شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فصل الشتاء ..4 نصائح طبية لمنع الإكزيما وحماية الجلد من الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء ، تكون الإكزيما إلى مصدر قلق كبير بين المصابين بها، فهي حالة جلدية تتسبب في حكة الجلد وتشققه واحمراره وخشونته في بعض الأحيان، قد تسبب الإكزيما بثور، ويظهر الطفح الجلدي الناتج عن الإكزيما عادة على فروة الرأس والوجنتين، و من المحتمل أن يحك الشخص المصاب بالإكزيما ويفرك باستمرار ، وقد يؤدي ذلك إلى التهابات جلدية، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

وقال دكتور الأمراض الجلدية كيران لوهيا سيثي، إن نوبات الأكزيما تزداد سوءًا خلال فصل الشتاء ، موضحا أن هناك طرقا لمنع تفاقم نوبات الإكزيما، وفى السطور القادمة سنوضح 4 طرق طبية لتقليل الأعراض.

كيفية تحسين الإكزيما والوقاية من تفاقمها؟

1 - تجنب استخدام أي صابون أو غسول للجسم على بشرتك أثناء الاستحمام، فقط اغسل نفسك بالماء العادي، سيكون هذا مفيدًا لأنك لن تزعج حاجز البشرة.

2 - تجنب الاستحمام لمدة تزيد عن 5 دقائق، استحم بماء فاتر وتجنب كل روتين الاستحمام الممتع خلال فصل الشتاء.

3 - رطب بشرتك بانتظام باستخدام السيراميد، استخدم المرطبات ومستحضرات الجسم على بشرتك لمنع انتشار الإكزيما، يمكن دهن غسول الجسم على الجلد من 2 إلى 3 مرات في اليوم إذا لزم الأمر.

4 - يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 أن تساعد أيضًا في منع تفجر الأكزيما خلال فصل الشتاء، يمكنك تضمين أوميجا 3 الدهنية في النظام الغذائي الخاص بك عن طريق تناول المزيد من الجوز ، سمك السلمون ، بذور الكتان ، بذور شيا ، فول الصويا ، والسردين، والماكريل، الخ، لذلك ، في هذا الشتاء ، حافظ على طبيعته وتأكد من حصول بشرتك على رطوبة كافية في جميع الأوقات لمنع حدوث الإكزيما.