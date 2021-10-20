محمد الفلاح - زلزال البحر المتوسط يشعر به سكان 6 دول.. مصر في المقدمة

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

وقع زلزال جديد، الثلاثاء، قرب جزيرة كريت اليونانية وبلدات في جنوب غرب تركيا، وشعر به سكان 6 دول في مقدمتها مصر.



وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، ووقع عند الساعة 5.30 صباحا بتوقيت جرينتش، وكان مركزه في البحر على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب شرقي جزر مثل كريت وكارباثوس.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن مركز الزلزال يقع على بعد 155 كيلومترا من الساحل التركي.

وأفادت تقارير في كل من اليونان وقبرص وتركيا ومصر ولبنان وإسرائيل بشعور سكان بالهزة التي وقعت صباح الثلاثاء.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو أضرار.

ويؤكد هذا الزلزال النشاط الزلزالي المتزايد حاليا في هذه المنطقة.

وكان زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب قرب جزيرة كريت قبل أسبوع، وتسبب في إثارة حالة من الذعر.

وقبل 6 أسابيع، تسبب زلزال قوي مماثل في جزيرة كريت في مقتل شخص واحد.

الزلزال في مصر

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الثلاثاء، هزة أرضية قوية.

ووقعت الهزة شرق جزيرة كريت اليونانية، على بعد 390 كم شمالي محافظة الإسكندرية المصرية، وشعر بها سكان القاهرة والإسكندرية.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت، هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأضاف القاضي، أن موقع الهزة الأرضية كان شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر وجار تأكيد البيانات.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بعض سكان القاهرة شعروا بالهزة دون تأكيد وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.