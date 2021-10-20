شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فرط نشاط الغدة وما أعراض الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون التيروكسين، ويمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يتسبب في فقدان الوزن غير المقصود وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تتوفر العديد من العلاجات لفرط نشاط الغدة الدرقية، حيث يستخدم الأطباء الأدوية المضادة للغدة الدرقية واليود المشع لإبطاء إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، في بعض الأحيان يتضمن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية بالكامل أو جزء منها في حالة ظهور بؤر بها.

وعلى الرغم من أن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يكون خطيرًا إذا تجاهلت علاجه، فإن معظم الناس يستجيبون جيدًا بمجرد تشخيصه، ويتبعون الأنظمة المخصصة للمريض.

كما يمكن أن يحاكي فرط نشاط الغدة الدرقية المشاكل الصحية الأخرى ، مما قد يجعل من الصعب على طبيبك تشخيصها، ويمكن أن يسبب أيضًا مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض ، بما في ذلك:

-فقدان الوزن غير المبرر بالرغم من تناول كميات كبيرة من الطعام.

-سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام دقات القلب.

-خفقان في القلب.

-زيادة الشهية.

-العصبية والقلق .

-رعاش في الأطراف و عادة تكون رعشة خفيفة في يديك وأصابعك.

-التعرق.

-تغيرات في أنماط الدورة الشهرية.

-زيادة الحساسية للحرارة.

-تغيرات في أنماط الأمعاء ، وخاصة حركات الأمعاء المتكررة.

-تضخم الغدة الدرقية ، والذي قد يظهر على شكل انتفاخ في قاعدة عنقك.

-التعب وضعف العضلات.

-صعوبة النوم.

-ترقق الجلد.

-شعر ناعم وهش.

من المرجح أن يعاني كبار السن من عدم وجود علامات أو أعراض أو ظهور بعض الأعراض الغريبة ، مثل زيادة معدل ضربات القلب وعدم تحمل الحرارة والميل إلى الشعور بالتعب أثناء الأنشطة العادية.

فإذا كنت تعاني من فقدان الوزن غير المبرر، أو تسارع ضربات القلب أو التعرق غير المعتاد ، أو التورم في قاعدة رقبتك أو غيرها من العلامات والأعراض المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية ، فاستشر طبيبك من المهم أن تصف تمامًا التغييرات التي لاحظتها ، لأن العديد من علامات وأعراض فرط نشاط الغدة الدرقية قد ترتبط بعدد من الحالات الأخرى.

إذا كنت قد عولجت من فرط نشاط الغدة الدرقية أو كنت تتلقى علاجًا حاليًا ، فاستشر طبيبك بانتظام كما هو موصى به حتى يتمكن من مراقبة حالتك.

يمكن أن يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية بسبب عدد من الحالات ، بما في ذلك مرض جريفز ومرض بلامر والتهاب الغدة الدرقية.