شكرا لقرائتكم خبر عن احذر العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع 2.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مرض السكري من الأمراض الخطيرة التي لا تزال تمثل أحد أكثر الأعباء التي تؤثر على الناس على مستوى العالم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما يقدر بنحو 462 مليون شخص يعانون من هذه الحالة، ومع تفشى وباء فيروس كورونا، كان هناك أيضًا ارتفاع مقلق في عدد الأشخاص الذين يعانون من داء السكري بسبب نمط الحياة الخامل وعادات الأكل السيئة، وهناك علامات مبكرة على الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يجب ألا تتجاهلها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تغيرات الجلد

يرتبط تشخيص داء السكري بإبطاء التئام الجروح وتكرار الجروح والكدمات، وما يمكن أن يفعله أيضًا هو التأثير على لون البشرة وملمسها، وظهور جلدية جافة ومثيرة للحكة هي علامة تحذير شائعة لمرض السكري والمعروفة باسم "الشواك الأسود''، والذي يمكن أن يحدث عندما يكون لديك اضطراب في مستويات الغدة الدرقية أيضًا، ويظهر على شكل طيات داكنة حول رقبتك أو إبطك أو منطقة الفخذ.



مشاكل الجلد

المعاناة من مشاكل في الرؤية

غالبًا ما ترتبط صعوبات الرؤية، بما في ذلك العمى، بآثار جانبية طويلة الأمد لمرض السكري، فقط تشعر برؤية ضبابية أو التشوش وحتى التورم، ويحدث ذلك بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعتاد، مما يؤدي إلى تلف بعض الأوعية الدموية الموجودة في العين وحولها.



مشاكل فى الرؤية

نزيف اللثة وجفاف الفم

ترتبط صحة الفم لدينا ارتباطًا مباشرًا بمستويات السكر في الدم، يشير الخبراء غالبًا إلى أن وجود جفاف في الفم إلى جانب الشعور بالعطش كثيرًا بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وخز في الأصابع والقدمين

الشعور بالوخز أو التنميل في القدمين أو اليدين، بصرف النظر عن الشعور بالدوخة والإرهاق، قد يكون سببها ارتفاع مستويات السكر في الدم، بجانب الشعور بالرعشة، يمكن أن تتفاقم هذه الأعراض أيضًا بمرور الوقت وتتطور إلى ما يسمى "الاعتلال العصبي السكري".



علامات مبكرة لداء السكرى

زيارة الحمام كثيرًا

التبول المتكرر أكثر من المعتاد خاصة ليلًا، يمكن أن يكون علامة على أن مستويات السكر في الدم تتصاعد دون سابق إنذار، وهو يحدث عندما تجد الكلى صعوبة في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.



التعب

الشعور بالتعب

يُعتقد أن تذبذب أو عدم انتظام مستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن يفشل في توفير الطاقة اللازمة في الجسم، مما قد يجعلك تشعر بالتعب كثيرًا، ويمكن أن يساهم اتباع نظام غذائي سيء وقلة النوم والاختلالات الهرمونية الأخرى في حدوث هذه المشكلات.

التقلبات المزاجية

حدوث أدنى اضطراب في مستويات السكر في الدم قد يجعلك يتقلبات المزاح أو الإرهاق العقلى أو القلق أو الانفعال أو حتى الجوع.



فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر

مع ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تجعل الجسم مقاومًا للأنسولين، يفقد الجسم القدرة على إدارة الوزن، في حين أن الكثير من مرضى السكر يجدون صعوبة في إنقاص الوزن والحفاظ على مستويات مؤشر كتلة الجسم تحت السيطرة، إلا أن هناك علامة تحذير قد تكون فقدان الوزن بشكل كبير دون إتباع نظام غذائى لذلك.