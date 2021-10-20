متى يبدأ مفعول ابرة الترجيع

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نبذة عن العلاجات الخاصة بالقيء

الابر المضادة للقىء تعتبر أدوية تستعمل لعلاج الغثيان والقيء، ويعد هذان العرضان معروفان جدًا ويمكن أن يكونا نتيجة للكثير العديد من الأسباب منها بعض العلاجات أو الجراحات أو الأدوية المختلفة، وعلى الرغم من أن القيء يعد رد فعل لحماية الجسم من خلال طرده للمواد السامة بداخل المعدة والأمعاء، في الأغلب ما تكون الأدوية المضادة للقىء لازمه لوقف القيء، بالأخص إذا كان متواجد جفاف قوي.[1]

يوجد الكثير من فئات العلاج المضادة للقىء، لذا يجب أن يتم اختيار الذي سيعالج الأعراض بشكل مناسب من قبل الطبيب المعالج، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصحية الشاملة للمريض، والسبب الرئيسي للحالة، وشدة الألم، والآثار الجانبية الزارد حدوثها، تشتمل الآثار الجانبية الجائز حدوثها من الأدوية المضادة للقىء الصداع والتعب والدوخة وغيرها من الآثار، يجب أن يتم اختيار الأدوية الملائمة المضادة للقىء بحرص من خلال الطبيب المعالج، مع الأخذ في الاعتبار قوة الأعراض وسببها، وكذلك أي أمراض أو أدوية أخرى يتناولها المريض .

ما هو توقيت بداية مفعول ابرة الترجيع

تبدأ ابرة الترجيع في العمل بعد حوالي ما يقرب من 30 دقيقة من أخذها، كما سيبكون الشعور بالتحسن بعدها من ساعة إلى ساعتين، على أن يمتد مفعول الابرة لحوالي من 4 إلى 6 ساعات، وقد يتم تناول هذه الابرة في الحالة الإحساس بالترجيع الناجم عن التخدير العام بعد عمل جراحة أو تناول علاج السرطان الكيماوي أو الأدوية الأخرى، أو بسبب بعض مشاكل الأذن الداخلية مثل مرض منير.[4]

كيف تعمل ابرة الترجيع داخل الجسم

هناك الكثير من العمليات البيولوجية التي قد تكون السبب في الإحساس بالغثيان والقيء، يشتمل معظم أسبابها أما في المخ أو الأمعاء، وتعمل مضادات القيء في كلا العضوين، وقد تعمل بعض العلاجات بشكل أكبر بالجهاز العصبي المركزي، بينما يقوم البعض الآخر بشكل كبير في الأعصاب الحشوية وهي المتحكمة في نشاط الجهاز الهضمي (GI)، في النهاية الأمر، يتصل الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي دائماً، لهذا فإن التأثير على أحدهما سيؤثر بالطبع على الآخر، المسارات المعينة للتواصل بين الاثنين لا تعد، وهو ما يوضح الكثير من خلال علاج الغثيان والقيء، وبما أن الأنواع المتنوعة من مضادات القيء أكثر فعالية لأنواع محددة من الغثيان، فإن الطبيب المعالج سيقيم الأسباب المحددة للغثيان من خلال اختيار مضادات القيء.[2]

اسم ابرة الاستفراغ

مضادات مستقبلات 5-HT3: وتتمثل في عقار ondansetron (Zofran)، وgranisetron، و palonosetron هذه العقاقير التي تعمل على مستقبلات السيروتونين المركزية بمركز القيء، وكذلك في مستقبلات السيروتونين التي حول العصب المبهم، يتم وصف مضادات مستقبلات 5-HT3 في حالات القيء الناجم عن التهاب المعدة والأمعاء الحاد أو الغثيان بعد عمليى جراحية، كما أن البعض يستخدمها بعد العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وتتمثل في عقار ondansetron (Zofran)، وgranisetron، و palonosetron هذه العقاقير التي تعمل على مستقبلات السيروتونين المركزية بمركز القيء، وكذلك في مستقبلات السيروتونين التي حول العصب المبهم، يتم وصف مضادات مستقبلات 5-HT3 في حالات القيء الناجم عن التهاب المعدة والأمعاء الحاد أو الغثيان بعد عمليى جراحية، كما أن البعض يستخدمها بعد العلاج الكيماوي والإشعاعي. مضادات الدوبامين: وهي كعقار ميتوكلوبراميد أو عقار دومبيريدون المعروف بموتيليوم وكلوربرومازين، هذه العقاقير تعتبر مضادات القيء الأكثر استعمالاً، كما أنها توصف أيضًا في حالات الغثيان ودوار الحركة الذي ينتج بعد الجراحة.

وهي كعقار ميتوكلوبراميد أو عقار دومبيريدون المعروف بموتيليوم وكلوربرومازين، هذه العقاقير تعتبر مضادات القيء الأكثر استعمالاً، كما أنها توصف أيضًا في حالات الغثيان ودوار الحركة الذي ينتج بعد الجراحة. مضادات الهيستامين H1: وهو مثل السيكلزين والبروميثازين والديفينهيدرامين أو مضادات المسكارين كعقار سكوبولامين وهو هيوسين لعلاج ووقف الغثيان والقيء الذي يكون بسبب اضطرابات الدهليزية مثل الدوار أو الحركة، كما يستعمل السكوبولامين في أغلب الأمر للوقاية من الدوار الحركي، ويمكن أن يكون بصورة أبر أو لاصق يوضع على الجلد، مما يسهل التحكم فيه، وهو مناسب للاشخاض الذين لا يستطيعوا أخذ الابر، لكن تتسبب بعض مضادات الهيستامين عمومًا إلى الشعور بالنعاس.

وهو مثل السيكلزين والبروميثازين والديفينهيدرامين أو مضادات المسكارين كعقار سكوبولامين وهو هيوسين لعلاج ووقف الغثيان والقيء الذي يكون بسبب اضطرابات الدهليزية مثل الدوار أو الحركة، كما يستعمل السكوبولامين في أغلب الأمر للوقاية من الدوار الحركي، ويمكن أن يكون بصورة أبر أو لاصق يوضع على الجلد، مما يسهل التحكم فيه، وهو مناسب للاشخاض الذين لا يستطيعوا أخذ الابر، لكن تتسبب بعض مضادات الهيستامين عمومًا إلى الشعور بالنعاس. الجلوكوكورتيكويدات: وهي مضادات للقىء ضد التقيؤ الذي يكون بعد العلاج الكيميائي، فهي تعتبر فعالة وجيدة بشكل عام، لكن يسبب كل من الأرق وزيادة الطاقة وتغيرات مزاجية.

وهي مضادات للقىء ضد التقيؤ الذي يكون بعد العلاج الكيميائي، فهي تعتبر فعالة وجيدة بشكل عام، لكن يسبب كل من الأرق وزيادة الطاقة وتغيرات مزاجية. مضادات مستقبلات Neurokinin 1 (NK-1): كعقار aprepitant (Emend) و rolapitant (Varubi)، هي مجموعة دوائية جديدة نسبيًا يمكن استعمالها كمضادات للقىء، ليتم وقف الغثيان والقيء الذي يتم بسبب العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، وكذلك لوقف أحتمالية حدوث الغثيان والقيء بعد الجراحة،وتعتبر مضادات مستقبلات NK-1 غير آمنة أثناء الحمل أو الرضاعة.

الآثار الجانبية لعلاجات الترجيع

يمكن أن يؤدي كل دواء مضاد للقىء لآثارًا جانبية مختلفة، من اللازم قراءة نشرة كل دواء بأهتمام أو التحدث مع الطبيب حول المخاطر، وعند اتخاذ قرار أخذ علاج الذي وصف، من الهام أن يفهم الطبيب الآثار الجانبية التي يكون الشخص معرض لها أكثر من الطبيعي، فيما يلي مجموعة من الآثار الجانبية المعروفة لأنواع متعددة من مضادات القيء:

مضادات الهيستامين: الشعور بالنعاس والجفاف في الفم وجفاف الأنف.

الشعور بالنعاس والجفاف في الفم وجفاف الأنف. البزموت سبساليسيلات: براز داكن مع تغيرات في لون اللسان.

براز داكن مع تغيرات في لون اللسان. القنب: تغييرات تظهر على الإدراك والشعور بالدوخة.

تغييرات تظهر على الإدراك والشعور بالدوخة. الستيرويدات القشرية: تعسر في الهضم، أرتفاع الشهية أو العطش، ظهور حب الشباب.

تعسر في الهضم، أرتفاع الشهية أو العطش، ظهور حب الشباب. حاصرات مستقبلات الدوبامين: إحساس بالتعب، حدوث الإمساك، طنين بالأذنين، جفاف الفم، والأرق، وتشنجات عضلية.

إحساس بالتعب، حدوث الإمساك، طنين بالأذنين، جفاف الفم، والأرق، وتشنجات عضلية. حاصرات مستقبلات NK1: جفاف بالفم وقلة كمية البول وحرقة بالمعدة.

جفاف بالفم وقلة كمية البول وحرقة بالمعدة. حاصرات مستقبلات السيروتونين: التعب وجفاف الفم والإمساك.[3]

أهم الاحتياطات قبل تناول ابرة الترجيع

يجب أخبار الطبيب إذا كان هناك نوع حساسية من أي أدوية أو مأكولات أو مواد حافظة أومن أي شيء، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت من أي من الحالات مرضية مثل:

خلل الحركة المتأخر، هو عبارة عن اضطراب في الحركات دوماً ولا يمكن السيطرة عليها في كل من اللسان والفم والفك والخدين.

المتلازمة الخبيثة للذهان والتي تكون اعراضها الحمى وتشنجات العضلات القوية مع تصلب وتعرق وايضاً سلس البول وضغط الدم غير المستقر.

حالات سرطان الثدي.

نونبات الصرع.

جراحة المعدة خلال الأيام الأربعة الماضية.

الاكتئاب، وما فيه من الأفكار الانتحارية.

ضغط دم عالي.

مشاكل بالكلى.

مرض الشلل الرعاش.

أخبري الطبيب إذا كنت حاملاً أو تخططي للحمل أو أنك مرضعة لأن ميتوكلوبراميد يفرز داخل الحليب ويمكن أن يصل للطفل ويمتصه خللا الرضاعة، يمكن للطبيب أن يناقش مع المريض في المخاطر والفوائد التي تشتمل عليها هذه الحالات المرضية.[5]

مخاطر قد تحدث من ابرة الترجيع

يتم اخبار الطبيب على الفور أو الذهاب إلى طوارئ أقرب مستشفى إذا لوحظ أيًا مما يأتي: