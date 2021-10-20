شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات خفيفة صحية لا تسبب زيادة فى الوزن.. لو بتجوع بالليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثير منا للتخلي عن تناول الوجبات الخفيفة خاصة فى منتصف الليل لمجرد البقاء بصحة جيدة، ولكن غالبًا ما يدفعنا هذا الخوف من اكتساب الوزن إلى ترويض إغراء الأكل في ساعات متأخرة، وهناك بعض الوجبات الخفيفة البسيطة التي يمكنك تناولها ليلًا دون الشعور بالذنب، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

ماذا يقترح الخبراء؟

يشعر الكثير من الناس بالجوع مرة أخرى بعد تناول العشاء لأسباب عديدة، يمكن أن يكون ذلك بسبب شيفتات العمل أو الشعور بالملل أو الإجهاد أو إذا كنت قد تناولت وجبة عشاء خفيفة فى وقت مبكر.

هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان يجب أن تأكل بعد وجبة العشاء أم لا، وإذا كان هذا الأمر متاحًا، فما هي إذن الأطعمة التي يجب تناولها، حيث يقول خبراء التغذية إن تناول وجبة خفيفة بحكمة لن يتسبب بزيادة وزنك، وإليك بعض الأطعمة التي اقترحها الخبراء لتناولها فى وقت متأخر من الليل.



توت

التوت

غنى بالألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى احتوائه على المغنيسيوم وهو معدن يريح الأعصاب والعضلات.

زبدة الفول السوداني

تحتوي على التربتوفان الذي يتحول في الدماغ إلى الميلاتونين لتعزيز النوم ليلًا، وهناك حاجة إلى الكربوهيدرات مثل الخبز جنبًا إلى جنب لجعل التربتوفان متاحًا للدماغ، ومن ثم فإن تناول خبز زبدة الفول السوداني هو خيار المثالي لوجبة خفيفة قبل النوم ومغذية أيضًا.

المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة

عندما تشتهى تناول طعام مالح ومقرمش في الليل، يمكن أن تكون تلك المقرمشات خيارًا مثاليًا بشرط ألا تحتوى على نسبة عالية من الأملاح حتى لا تدفعك للإفراط في تناول الطعام.

الجزر

إذا كنت تشتهي تناول شيئًا مقرمشًا ومنخفض السعرات الحرارية، يمكن أن يكون الجزر الطازج خيارًا صحيًا لك.

الفشار

وجبة خفيفة غنية بالألياف ستبقيك ممتلئًا حتى الوجبة التالية، ولكن عليك استبدال إضافة الزبدة والملح إلى الفشار بالدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون أو الأعشاب الطازجة.

المكسرات

مثل الجوز واللوز تحتوي على الميلاتونين الطبيعي المعزز للنوم بجانب البروتين والمغنيسيوم، وتناول حفنة صغيرة من المكسرات ليلًا تمنحك شعورًا بالشبع وتعزز النوم.

حليب الكركم قليل الدسم

الحليب مصدر غني بالعناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب والبوتاسيوم وفيتامين د، وإضافة الكركم إلى الحليب يمكّن جسمك من الاسترخاء، لأنه يعطي تأثيرًا مهدئًا للدماغ ويمنحك نومًا مثاليًا ليلاً.