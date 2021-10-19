إصابات فيروس"كورونا" تتجاوز عتبة الـ3000 آلاف في بلجيكا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

ارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا إلى أعلى معدل منذ بداية مايو 2021 حيث تم ما بين 9 و 15 أكتوبر الحالي تحديد ما متوسطه 3010 إصابات جديدة بالفيروس كل يوم، بزيادة قدرها 46 بالمائة عن الأيام السبعة السابقة وفقا لآخر الأرقام التي نشرها معهد الصحة العامة في سيينسانو في بروكسل.



وبالمقارنة، بلغ هذا العدد حوالي 2000 إصابة جديدة في اليوم قبل خمسة أيام فقط وهذه هي المرة الأولى منذ بداية مايو التي يتم فيها تجاوز عتبة 3000 إصابة.

وقال عالم الفيروسات البلجيكي ستيفن فان جوشت ان هذا يعني ان بلجيكا فى بداية موجة عدوى جديدة ولكنه أكد انه لا يوجد سبب للذعر.