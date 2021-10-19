النظام الغذائي"مايند" يقلل خطر الإصابة بالزهايمر ويحافظ على صحة الدماغ

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القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث حول أسباب الخرف إلى أنه من خلال تناول المزيد من أنواع معينة من الخضراوات، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالمرض.



الأسماك والمكسرات

ماذا يجب أن تأكل كل يوم لتجنب مرض الزهايمر؟

وفقا لما ذكره موقع "ديلى اكسبرس"، يمكن أن يضيف تناول نظام غذائي صحي سنوات إلى حياتك، فقد وجدت دراسة أمريكية، أن تناول الأطعمة المحتوية على الخضراوات يوميًا يمنع آثار مرض الزهايمر.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تناول نظام غذائي صديق للخرف:

وقال الموقع، هناك 850 ألف شخص مصاب بالخرف في بريطانيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.4مليون بحلول عام 2040، يعد مرض الزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعًا، حيث يمثل ما يصل إلى 75% من حالات الخرف.



الزهايمر

لكن ما هو مرض الزهايمر؟ وكيف يمكن لنظامك الغذائي أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟

يتكون دماغك من مليارات الخلايا العصبية التي ترسل رسائل إلى بعضها البعض حتى تتمكن من العمل والتفكير بوضوح، في مرض الزهايمر، يتضرر نظام المراسلة بين الأجزاء المختلفة من دماغك وينفصل، هذا بسبب بروتينات تسمى أميلويد وتاو، يتسبب الأميلويد في تراكم اللويحات حول الخلايا بينما يتسبب تاو في تشابك خلايا الدماغ.



النظام الغذائى للوقاية من مرض الزهايمر

وقال الموقع، كلما زاد تلف خلايا الدماغ، يتناقص عدد الناقلات العصبية، والمواد الكيميائية التي تحمل الرسائل حول الدماغ - مما يتسبب في فقدان وظائف المخ، وتعتبر الذاكرة أولى المناطق التي تتأثر بها، ولهذا السبب قد يبدو الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر مرتبكين أو يعانون من النسيان، مشيرا إلى أن مرض الزهايمر هو حالة تقدمية، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت، ولا يوجد علاج في الوقت الحالي، ومع ذلك، مع إجراء المزيد من الأبحاث حول أسباب مرض الزهايمر، يمكننا تحديد عوامل نمط الحياة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



الخضروات الورقية

وقال الموقع، إن النظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ما هي الخضروات التي يجب أن تتناولها يوميًا لتجنب الإصابة بمرض الزهايمر؟

وجدت الأبحاث أن تناول الخضراوات الورقية الخضراء يوميًا قلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لأكثر من 900 مشارك في دراسة أمريكية، وجد أن أولئك الذين تناولوا الخضراوات الورقية الخضراء أكثر مثل الخس والسبانخ واللفت، لديهم أدمغة أصغر بـ 11 عامًا من أولئك الذين أكلوا القليل منها.

أظهر المشاركون الذين تناولوا الخضراوات ذات الأوراق الخضراء خلال الدراسة التي استمرت 5 سنوات، انخفاضًا أبطأ في القدرة المعرفية والذاكرة.

وأوضح الموقع، أنه على الرغم من أن نتائج هذه الدراسة واعدة للغاية، علقت الدكتورة سارة إيماريسيو، رئيسة الأبحاث في مركز أبحاث الزهايمر بالمملكة المتحدة: "ستحتاج الدراسات المستقبلية إلى استكشاف كيف يمكن للخضراوات الورقية أن تساهم في وظائف المخ.

أضافت الدكتورة سارة إيماريسو، أن الأنظمة الغذائية الغنية بجميع الخضراوات تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

وقالت:"بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الخضار، تشير الأبحاث إلى عدد من عوامل نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تساعد في دعم صحة الدماغ في سن الشيخوخة، وتشمل: " الامتناع عن التدخين، والبقاء نشيطين عقليًا وجسديًا، ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول".

أحد الأنظمة الغذائية المشهورة لتقليل خطر الإصابة بالخرف هو نظام "مايند الغذائي"، الذي يجمع بين الحكمة من حمية البحر الأبيض المتوسط، ونظام داش الغذائي، وكلاهما يركز على الأطعمة الصحية للقلب ومنخفضة الصوديوم.

يدعو نظام "مايند" الغذائي أيضًا إلى تناول وجبة واحدة من الخضراوات الورقية الخضراء يوميًا، مع الاستغناء عن الأطعمة الدهنية واللحوم الحمراء والحد من منتجات الألبان.

وفقًا لنظام مايند الغذائي، فإن تناول المزيد من هذه الأطعمة بالقائمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويحافظ على صحة وظائف الدماغ:

خضروات (كل يوم)

التوت (مرتين في الأسبوع)

المكسرات (كل يوم تقريبا)

زيت الزيتون (كل يوم)

الحبوب الكاملة (3 أيام في الأسبوع)

سمك (مرة واحدة على الأقل في الأسبوع)

الفاصوليا (3 أيام في الأسبوع)

الدواجن (مرتين في الأسبوع)