7 نصائح لتقليل أضرار الضوء الأزرق للهواتف الذكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - لاحظ الخبراء أن الوقت أمام الشاشة لدى الأطفال قد “انفجر أثناء جائحة كورونا”، حتى أصبحوا يجلسون أمام الشاشات أثناء الإغلاق أكثر من أي وقت مضى. وهو ما رصدته دراسة استقصائية أجريت في الولايات المتحدة، شملت 3 آلاف أسرة وأظهرت أن ما يقرب من نصف الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما، يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا أمام الشاشة، بزيادة قدرها 500% عما كانوا يقضونه قبل الإغلاق.

ويقول الباحثون إن التعرض للضوء الأزرق، الناتج عن شاشات الهاتف والحاسوب، قد يؤثر على صحة العين، ويجعل النوم أكثر صعوبة.

وهذه 7 نصائح يقدمها الخبير، دروفين باتيل لصحيفة “ديلي ميل” (Daily Mail) البريطانية لتقليل تأثير الضوء المنبعث من الشاشات:

حافظ على مسافة ذراع من الشاشة

مد ذراعك بالكامل أمام الشاشة حتى تنظر من عينيك إلى نهاية أطراف أصابعك، واستخدم هذا كحد أدنى للمسافة (70 سنتيمترا) التي تضمن تقليل الضغط على عينيك.

طبق قاعدة 20/20/20

توقف كل 20 دقيقة، وابتعد عن الشاشة مسافة لا تقل عن 20 قدما (6 أمتار) لمدة 20 ثانية على الأقل. فهذا كفيل بأن يساعد على إعادة ضبط حالة العين خلال أي فترات عمل طويلة أمام الشاشة.

اضبط ارتفاع الشاشة

وفقا لباتيل، فقد أظهرت الأبحاث أنه من الممكن أن يكون لمستوى ارتفاع الشاشة أثناء النظر تأثير كبير على إجهاد العين. لذا من الأفضل أن تكون الشاشة أعلى من مستوى مشاهدة المستخدم، بحيث تكون الحافة العليا للشاشة أخفض بخمسة إلى 10 سنتيمترات عن مستوى النظر.

خفف وهج الإضاءة

ينصح باتيل بوضع شاشة الحاسوب في مكان يمكن فيه تجنب الوهج الصادر من الإضاءة العلوية أو النوافذ. والأفضل إسدال الستائر على النوافذ، واستخدام مصابيح ذات قوة كهربائية منخفضة وكثافة أقل، أو الاستعانة بمرشح مضاد للوهج.

ألصق ملاحظة “وميض” على الشاشة

يقول باتيل إن أجهزتنا العصبية المركزية تتحكم تلقائيا في جعلنا نرمش حتى 20 مرة في الدقيقة، لكن تحديقنا في الشاشات يُبطئ هذا الوميض في الواقع إلى 3 أو 5 مرات في الدقيقة، مما يقلل الدموع لدينا ويسبب جفاف العين. وهنا تأتي أهمية وضع مُلصق على الشاشة بكلمة “وميض” لتنبيهك لكي تغمض عينيك من آن للآخر.

ضع في اعتبارك حجم جهازك

عادة ما نفضل الهاتف الأكبر والأحدث، لكن ليس شرطا أن يكون هو الأفضل للعين. بحسب باتيل الذي يضرب مثالا بهاتف “آيفون إكس” (iPhone X)، وكيف أن شاشته أكثر سطوعا بنسبة 20% من “آيفون 6” (iPhone 6)، وتنبعث منه مستويات أعلى من الضوء الأزرق الضار. ويقول إن هذا الاختلاف هو سبب زيادة التعرض للضوء الأزرق بنسبة 100%.

تذكر أن تغلق أجهزتك

يقترح باتيل غلق أي أجهزة رقمية بعد غروب الشمس. وينصح بأنه لا ينبغي أن نفترض أن “الوضع الليلي” أو “الظل الأزرق” على الأجهزة كاف لمواجهة تأثير الضوء الأزرق. لذا “يتعين علينا تجنب التعرض للشاشات بعد غروب الشمس، إذا كان ذلك ممكنا على الإطلاق”.