شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح أعراض ومضاعفات «الإنفلونزا الموسمية».. احم نفسك وعائلتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة على أهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة. وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل فيما يلي: 1- سيلان الأنف.

2- ألم العضلات.

3- رجفة وتعرق.

4- درجة حرارة أكثر من 38

5- التهاب الحلق.

6- سعال مستمر وجاف.

7- صداع. أما عن مضاعفات الإنفلونزا الموسمية فهي كالتالي: • التهاب الرئتين.

• التهاب الشعب الهوائية.

• التهاب الأذن.

• تسمم الدم.

• الوفاة (لا قدر الله).

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