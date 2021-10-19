شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لقاح الأنفلونزا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للإصابة بالأنفلونزا أن تزيد بشكل كبير من خطر حدوث مشاكل في القلب خطيرة أو مميتة، وكشفت دراسة بحثية أمريكية أن أخذ لقاحات الأنفلونزا السنوية قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لتقرير لموقع time now newsيقترح باحثون أمريكيون أن أخذ لقاحات الأنفلونزا السنوية قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، من المعروف أن الأنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى أعراض تنفسية خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والعدوى البكتيرية في الرئتين لكن تاريخياً ، كان من الصعب تحليل آثار الفيروس على القلب.

أظهرت الدراسات أن المرضى أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في الأسبوع التالي للإصابة بالأنفلونزا بست مرات مما كانوا عليه في أي وقت خلال العام السابق للإصابة بالأنفلونزا أو العام الذي يليه، لكن مراجعة جديدة للدراسات المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية أظهرت أن اللقاح ليس فعالًا فقط في حماية عامة السكان والفئات العمرية الأكثر ضعفًا (فوق 65 عامًا وأقل من عامين) من حالات الأنفلونزا الشديدة ، ولكنه كذلك يحمي أيضًا من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا ، خاصة بين السكان المعرضين لمخاطر عالية.

لاحظ باحثون من هيوستن ميثوديست ، في المراجعة ، أن البالغين الذين تلقوا اللقاح كانوا أقل عرضة بنسبة 37 % للدخول إلى المستشفى بسبب الأنفلونزا و 82 % أقل عرضة للدخول إلى وحدة العناية المركزة بسببها، ارتبط التطعيم بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (2.9 % مقابل 4.7 %) إذا أصيب المريض بالأنفلونزا.

من بين المرضى الأكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي الأكثر نشاطًا ، كان التطعيم مرتبطًا بنتائج أفضل إلى حد كبير، أوضح المؤلف الرئيسي الدكتور بريانكا بوجرا ، أخصائي الطب الباطني في هيوستن ميثوديست ، أن سبب إجهاد الأنفلونزا للقلب والجهاز الوعائي يرتبط كثيرًا باستجابة الجسم الالتهابية للعدوى.

نتيجة للفوائد المثبتة التي يمنحها لقاح الأنفلونزا والمخاطر التي تشكلها عدوى الأنفلونزا بين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، يوصي مركز السيطرة على الأمراض والعديد من الجمعيات الدولية الأخرى بشدة بالتطعيم السنوي ضد الأنفلونزا في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

قال الخبراء إنه ينبغي للأطباء ضمان معدلات عالية من التطعيم ضد الأنفلونزا ، خاصة في أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة كامنة ، للحماية من الأحداث القلبية الوعائية الحادة المرتبطة بالأنفلونزا.