ليبيا تعلن تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1521 شخصا، وتسجيل 20 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 176 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 9 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 351 ألفًا و224 شخصًا، بينهم 63 ألفًا و828 حالة نشطة، ووفاة 4924 شخصًا.