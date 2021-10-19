الارشيف / صحة ورشاقة

ليبيا تعلن تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1521 شخصا، وتسجيل 20 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 176 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 9 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 351 ألفًا و224 شخصًا، بينهم 63 ألفًا و828 حالة نشطة، ووفاة 4924 شخصًا.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا