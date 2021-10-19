شكرا لقرائتكم خبر عن الدايت الكوري .. أسرع أنواع الدايت يخلصك من الوزن الزائد ويحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب النظام الغذائي الكوري لفقدان الوزن، المعروف أيضًا باسم حمية الكيبوب، شهرة واسعة مؤخرًا، وهو نظام غذائي قائم على الأطعمة الكاملة، والذي يتضمن الأطباق الكورية التقليدية، والمعروف أنها تساعد في إنقاص الوزن، ويوضح التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" كل ما يتعلق بهذا النظام الغذائى.

ما هي حمية K-pop أو النظام الكورى لإنقاص الوزن؟

النظام الغذائي الكوري لإنقاص الوزن مستوحى من المأكولات الكورية التقليدية، ويشمل الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى ويحد من تناول الأطعمة المصنعة الغنية بالدهون والسكريات، كما يحد من استهلاك القمح ومنتجات الألبان والدهون والسكريات المكررة، وتعتمد وجباتك فى الأساس على الخضار والأرز.



ممارسة الرياضة ضرورية لنجاح خطة الدايت الكورى

لا يتضمن هذا النوع من الدايت مجموعة من الأطعمة التي يجب أن تدمجها في وجباتك فحسب، بل يضع أيضًا نظامًا للتمارين الرياضية بانتظام يضمن بطريقة ما فقدان الوزن بشكل فعال.



النظام الغذائى الكورى

عندما تتبع النظام الغذائي الكوري لفقدان الوزن، فإليك الأطعمة التي يمكنك تناولها:

- الخضروات

- البيض واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية

- الأرز

- فطائر أو نودلز خالية من القمح

الأطعمة التي يجب تجنبها مع النظام الكورى، كما يلي:

- منتجات الألبان مثل الحليب والآيس كريم

- تجنب الخبز والمعكرونة والحبوب المصنوعة من القمح

- الأطعمة المقلية والدهنية واللحوم الدهنية

- المشروبات الغازية والحلوى والأطعمة المخبوزة



ماذا تاكل فى الدايت الكورى

كيف تعمل بشكل جيد مع هذا النظام لفقدان الوزن؟

النظام الغذائي الكوري واحد من أفضل الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، وبينما يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك، ولكنه يبدو أن خطة النظام الغذائي عملية للغاية ولها قيمة غذائية عالية أيضًا.

بالنظر إلى أن الوجبات الكورية غنية بالخضروات الصحية وتحتوي على الألياف وتقلل من الأطعمة المصنعة وغير الصحية، يمكن أن يُحدث ذلك فرقًا إيجابيًا بشكل طبيعي على الجسم، فهو لا يقلل الشعور بالجوع ويزيد الشبع فحسب، بل يحد أيضًا من تناول السعرات الحرارية الزائدة.



الدايت الكورى لانقاص الوزن

هل يؤثر النظام الكورى لفقدان الوزن على الصحة العامة ؟

إلى جانب مساعدتك على إنقاص الوزن، يعتني نظام K-pop بصحتك العامة، حيث يحسن الهضم ويحميك من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وغيرها، نظرًا لأنه لا يسمح باستهلاك الأطعمة المصنعة والدهنية، فقد يساعد أيضًا في خفض ضغط وسكر الدم ومستويات الكوليسترول السيئ LDL، كما يحافظ على صحة الجلد، ويقلل من خطر الإصابة بحب الشباب.