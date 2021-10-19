شكرا لقرائتكم خبر عن فى فصل الشتاء.. اعرفى أفضل أنواع فاكهة شتوية مفيدة لصحتك خلال الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من أكثر المراحل الصعبة التى تعانى منها النساء، فقد يصاحبها العديد من المشاكل الصحية والمضاعفات التى قد تلحق بالأم أو الجنين، لذا لابد من الاعتناء بالصحة وتعزيز الجهاز المناعي، لحمايتك من مسببات العدوى التى تتسلل إليكى، خاصة مع تراجع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وإذا تزامنت فترة حملك مع فصل الشتاء، فهناك أنواع عديدة من الفاكهة التى لابد من إدراجها إلى يومك، لأنها تمدك بالفيتامينات والمعادن الهامة لتكوين الجنين وحمايته من العيوب الخلقية والتشوهات التى قد تصيبه خلال مراحل تكوينه داخل الرحم.



الكيوى وحدد تقرير نشر فى موقع Healthline، عن أهم الفاكهة الشتوية لصحتك خلال فترة الحمل، وهى مايلى:الكيوى

يحتوى على حمض الفوليك، اللازم لحماية طفلك من العيوب الخلقية، كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي الهام فى الحفاظ على صحة الجلد.



البرتقال البرتقال

غنى بفيتامين سي، الذى يمنع العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي، ويحافظ على مناعتك خلال الحمل، ويسهن فى امتصاص الحديد داخل الجسم.

التفاح

الأخضر والأحمر منه مفيدان لصحتك، حيث يحتوى كل منهما على مادة البكتين الهامة لصحة الأمعاء وتعزيز البكتيريا المفيدة للمعدة، بجانب أنه يحتوى على فيتامين أ ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم.