ميل جسم الطفل ينذر بمرض خطير.. أعرف التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن ميل جسم الطفل ينذر بالإصابة بمرض اعوجاج العمود الفقري (scoliosis).



وأوضحت الرابطة أن أعراض هذا المرض الخطير تشمل أيضا إمالة الرأس إلى الجانب في أغلب الأحيان وارتفاع أحد الكتفين عن الآخر وتقوس القفص الصدري للأمام على أحد الجانبين.

وحذرت الرابطة من أن اعوجاج العمود الفقري يمكن أن يؤثر بالسلب على وظيفة الرئة أو القلب مع مرور الوقت، كما أنه يندرج ضمن "العيوب الجمالية"، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل نفسية.

وكلما تأخر العلاج في هذه الحالات، زادت صعوبته وكانت النتائج غير مُرضية في الغالب.

وشددت الرابطة: "لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ارتداء كورسيه مع إمكانية اللجوء للجراحة لتصحيح وضعية العمود الفقري".