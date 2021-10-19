شكرا لقرائتكم خبر عن «قلب المرأة» تخصص طبي مستقل.. 3 أمراض لا تصيب الرجال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور كمال الغلاييني، استشاري أمراض القلب، استحداث تخصص جديد في أمراض القلب يسمى تخصص قلب المرأة.

وأوضح في مداخلة مع “برنامج نشرة النهار” المذاع عبر “قناة الإخبارية” أن هناك 3 أنواع من فشل القلب تصيب النساء ولا تصيب الرجال.

وأشار “الغلاييني” إلى أن النوع الأول الذي يصيب النساء دون الرجال هو فشل القلب الذي يحدث نتيجة الحمل، والثاني هو الفشل الذي ينتج من مضاعفات علاج سرطان الثدي المنتشر بين السيدات.

وأضاف أن النوع الثالث والأكثر انتشاراً بنسبة 95% هو متلازمة القلب المكسور، والذي يكون نتيجة الصدمات النفسية الشديدة التي تحدث عند السيدات.