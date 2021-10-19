بيروت - نادين محمد -

يمكن اتباع نوع رجيم خاص لكل بنت لا تحب ممارسة التمارين الرياضية. وهو يساعد على تعزيز عمليتي الهضم والايض. كما انه يحتوي على نسبة قليلة جداً من الدهون الضارة والسعرات الحرارية. ولهذا من المهم التعرف عليه وعلى ابرز قواعده التي يمكن تطبيقها بسهولة ومن دون الحاجة الى ممارسة الرياضة. والاهم ان يتم الالتزام بهذه القواعد مع الحرص على عدم ارتكاب الاخطاء التي يمكن ان تؤدي الى فشله وربما الى زيادة الوزن مجدداً. اذاً اليك كيفية تطبيق رجيم خاص لكل بنت لا تحب ممارسة الرياضة.

رجيم لمن لا تحب الرياضة



يمكن اذاً تطبيق برنامج رجيم خاص لكل بنت لا تحب ممارسة الرياضة. وهو يقوم على الالتزام ببعض القواعد الاساسية.

- عدم تناول كمية كبيرة من الدهون الضارة التي تعتبر السبب الاساسي لاكتساب الوزن والمعاناة من بعض الامراض الخطرة.

- استهلاك القليل من السعرات الحرارية.

- ومن المهم ايضاً الحرص على تطبيق هذا البرنامج اليومي، علماً انه يمكن استبدال بعض الاصناف بأصناف اخرى صحية مماثلة من اجل عدم الشعور بالملل.

الفطور



- قبضة من اللوز غير المملح وغير المقلي، كوب من عصير البرتقال الطبيعي، قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة طماطم متوسطة الحجم، كوب من خلاصة نباتية خالية من السكر، بيضة واحدة مسلوقة من دون ملح.

- كوب من قطع الفاكهة الموسمية، كوب من بذور الشوفان مع الحليب منزوع الدسم والخالي من السكر.

وجبة خفيفة



- قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعتان من لحم الحبش الخالي من الدهون.

- كوب من مخفوق الفواكه الحمراء او من الخضار الخضراء.

- كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ومن الاضافات الصناعية.

الغداء



- طبق من شوربة الخضار المحضرة بطريقة صحية، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون او طبق من السمك المشوي مع الخضار المطهوة على البخار.

- طبق سلطة خس وطماطم، قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج الخالي من الدهون، حبة تفاح او اجاص.

- طبق سلطة خضراء، 3 ملاعق طعام من الارز المحضر من دون دهون، طبق من السمك المشوي في الفرن.

وجبة خفيفة



- كوب من مخفوق مصنوع من الخضار الخضراء مع القليل من بذور الشيا.

- قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل مع القليل من صلصة طبيعية مصنوعة من الافوكادو، كوب من خلاصة نباتية من دون سكر.

- كوب من الحليب النباتي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعة صغيرة من لحم الحبش الخالي من الدهون.

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العشاء



-بيضة مسلوقة من دون ملح، طبق من سلطة الخس والطماطم.

- طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

- طبق من شوربة الخضار المحضرة من دون مواد دسمة. ويمكن تكرار تطبيق هذا الرجيم لمدة اسبوعين على ان يتم الالتزام تماماً بقواعده. وهو يساعد على خسارة ما لا يقل عن 4 كليوغرامات ويعتبر افضل رجيم لكل بنت لا تحب ممارسة الرياضة.



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