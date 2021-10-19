العلاقة بين سرطان الثدي ومزيلات رائحة العرق 

بيروت - نادين محمد -

اجريت العديد من الابحاث حول العلاقة بين سرطان الثدي واستخدام المنتجات المزيلة لـ رائحة العرق. وهو ما تناولته دراسة أجريت مؤخراً ونشرت نتائجها في مجلة انترناشونال جورنال اوف موليكولار ساينسس في الاول من سبتمبر 2021. وتم التركيز من خلالها على التأثير السلبي المحتمل لمادة املاح الالومينيوم الموجودة في تلك المنتجات. وهذا ابرز ما يجب معرفته من معلومات مفيدة عن العلاقة بين المعاناة من سرطان الثدي واستخدام مزيلات رائحة العرق.

​



في العام 2000 تحدثت احدى الدراسات عن صلة بين سرطان الثدي ومزيلات رائحة العرق. واشار الباحثون الى أن استخدام هذه المنتجات يمكن ان يؤدي الى خلل في عمل غدد الثدي وان يزيد خطر الاصابة بالسرطان. ولهذا السبب دعوا الى استخدام البدائل الطبيعية لمزيل رائحة العرق المعروف وشائع الاستعمال عالمياً.

وفي هذا السياق اجرى خبراء اورام من عيادة غرانجيت وآخرون من جامعة اكسفورد دراسة في المختبر على عدد من الفئران بعد تعريضها لملح الالومنيوم. وتبين ان هذا المعدن ينفذ الى الخلايا ويمكن ان يسبب خلالاً في المادة الوراثية وان يؤدي مع مرور الوقت الى الاصابة بالسرطان وخصوصاً سرطان الثدي. كما اظهر البحث حدوث عدم انتظام في عمل الكروموزومات. واكد هذه النتيجة تقرير آخر مرتبط بالدراسة نشرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية. وجاء فيه انه يمكن ملح الالومنيوم احداث تغييرات في الحمض النووي للخلايا تماماً كما تفعل المواد الاخرى المسرطنة. واشار الى ان الخطر يكمن ايضاً في استخدام منتجات تحتوي على نسبة قليلة جداً من الالومينيوم.

ولهذا السبب دعا الباحثون الى ضرورة الانتباه الى الصلة بين استخدام مزيلات التعرق وارتفاع عدد النساء المصابات بسرطان الثدي وخصوصاً ما بعد الخمسين عاماً. كما نصحوا بمنع استخدام الالومنيوم في الصناعات الجمالية او الحد من هذا قدر الامكان. وذكروا في هذا السياق مواد مثل الومينيوم الكلورايد، الومينيوم الكلوروهيدرات، الومينيوم الكلوريداكس، الومينيوم السيسكيكلوروهيدرات، الومينيوم الزيركونيوم. ورأوا انه من المهم ايضاً تجنب مواد اخرى منها البروليبارابين، السيكلوبينتاسيلوكزان والفينوكسيثانول. ولهذا من الضروري قراءة نشرة المنتج قبل استعماله.

بدائل مزيل رائحة العرق للوقاية من سرطان الثدي

​



من اجل منع المعاناة من سرطان الثدين من المفيد، الى جانب اتباع بعض التعليمات الصحية، استبدال مزيل رائحة العرق الصناعي بآخر طبيعي. ويمكن في هذه الحالة مثلاً تطبيق وصفة الميرمية. فهذا النوع من النبات يساعد على الحد من التعرق المفرط.

المقادير

ملعقة طعام من اوراق الميرمية جافة

كوب ونصف من ماء الشرب

الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 تضاف اليه اوراق الميرمية ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويترك لمدة 10 دقائق قبل ان تتم تصفية الشاي وتناوله يومياً. كذلك يمكن استخدام بودرة اوراق الميرمية وتطبيقها على منطقة التعرق. فهذا البديل الطبيعي لا يشكل خطراً على الصحة. اذاً حان الوقت للتخلي عن مزيلات رائحة العرق التي تحتوي على ملح الالومينيوم من اجل الحد من خطر المعاناة من سرطان الثدي.





اقرئي أيضاً:هذا الاختبار يكشف إصابتك بسرطان الثدي

​