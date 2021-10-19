بيروت - نادين محمد -

فوائد النوم المبكر وأضرار السهر عديدة قد تكون مضرة بصحتك وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Personalality and Individual Differences تعرفي كيف تؤثر قلة النوم على صحتك وفوائد النوم المبكر.

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مخاطر قلة النوم

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أضرار السهر



1- ارتفاع نسبة السكر في الدم

​ارتفاع نسبة السكر في الدم

وجدت دراسة لعام 2015 أن من يعانون من قلة النوم يعانون من ارتفاع سكر الدم والشعور ببعض الأعراض المزعجة الأخرى مثل التعب والصداع وحالات أكثر خطورة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكلى.

2- الإفراط في تناول الطعام

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الإفراط في تناول الطعام

وجدت إحدى الدراسات أن السهر لوقت متأخر يجعلك تأكلين أكثر واشتهاء أطعمة مرتفعة في نسبة السكريات والتي تحتوي على الكثير من الدهون، مما قد يؤدي في النهاية إلى تدهور حالتك الصحية.

3- أمراض القلب

​ أمراض القلب

تشير إحدى الدراسات إلى أن قلة النوم ربما تلحق الضرر بصحة قلبك وتعرضك للإصابة بنزلات البرد. كما ذكرت Mayo Clinic ، يؤثر النوم على جهاز المناعة لديك؛ لأن النوم مسؤول عن محاربة المرض أو العدوى.

خطر الاكتئاب

في دراسة حديثة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب. كان هذا صحيحاً بشكل خاص بين المشاركين الذين ظلوا مستيقظين لوقت متأخر ولديهم أيضاً مرض السكري من النوع 2.

5 .النسيان

​النسيان

أن يؤدي السهر لساعات طويلة والحرمان من النوم إلى نتائج عكسية وكثرة النسيان ويؤثر سلباً على أداء عقلك.

يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى شعورك بالتوتر .

فوائد النوم

فوائد النوم

بعد معرفة أضرار السهر إليك أهم فوائد النوم، وكلها مدعومة بأدلة علمية قوية:

1- يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض

النوم أقل من ست أو سبع ساعات في الليلة يضاعف من خطر الإصابة بالسرطان.

2- صحة القلب

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صحة القلب

للنوم فائدة أخرى، فهو يحافظ على صحة القلب؛ لأنه يخفض ضغط الدم، ونظراً لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فقد يؤدي النوم إلى تحسين نوعية حياتك أو حتى إنقاذها.

3- يحسن الذاكرة

​يحسن الذاكرة

تظهر إحصاءات النوم أن 7 من كل 10 طلاب جامعيين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، ومع ذلك فقد أثبت النوم أنه وسيلة مساعدة ممتازة للذاكرة.

كشفت الدراسات الإنسانية أن النوم من 7-8 ساعات، له تأثير إيجابي على التعلم والذاكرة.

4- يتحكم في الوزن

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يتحكم في الوزن

النوم غير الكافي يؤثر على إفراز الكورتيزول (هرمون ينظم الشهية) وقدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

هذا يعني أنه إذا كنت محروماً من النوم، فسيزداد خطر زيادة الوزن أو الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2.