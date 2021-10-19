شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أدوية الكوليسترول تساعد في تقليل مخاطر الوفيات الناجمة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بحثية إلى أن علاج الستاتين الذي يستخدم بشكل عام لخفض مستوى الكوليسترول يقلل بشكل طفيف من وفيات فيروس كورونا، والستاتينات هي تدخل موصى به وشائع للوقاية من أحداث القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني في الدم.

لفهم الرابط ، تابع الباحثون في Karolinska Institutet في السويد 9،63،876 من سكان ستوكهولم فوق سن 45 بين مارس ونوفمبر 2020، وأظهرت النتائج المنشورة في PLOS Medicine أن علاج الستاتين كان مرتبطًا بانخفاض طفيف في خطر الوفاة من كورونا، وهو ارتباط لم يختلف بشكل كبير بين المجموعات المعرضة للخطر.



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ووفقا لتقرير لموقع time now news ، قالت ريتا بيرجكفيست ، طالبة الطب في معهد كارولينسكا: "تشير نتائجنا إلى أن علاج الستاتين يمكن أن يكون له تأثير وقائي معتدل على وفيات كوفيد -19".

وأضاف فيكتور ألكفيست: "بشكل عام ، تدعم النتائج التي توصلنا إليها الاستخدام المستمر للعقاقير المخفضة للكوليسترول في حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومستويات عالية من الدهون في الدم بما يتماشى مع التوصيات الحالية أثناء وباء كورونا".

تم تحديد الالتهاب المفرط وفرط التخثر على أنهما أساسيان لتطوير مرض ومضاعفات كورونا الشديدة. ومن ثم فإن الأدوية التي تعدل الاستجابة المناعية للمضيف وتمنع تجلط الدم واختلال الأوعية الدموية قد حظيت باهتمام واسع النطاق.

يعتبر فرط الالتهاب نشاطًا التهابيًا غير خاضع للرقابة ومستمر ذاتيًا ومضرًا للأنسجة ، بينما يمكن تعريف فرط التخثر على أنه الميل إلى الإصابة بتجلط الدم نتيجة لبعض العيوب الجزيئية الموروثة و / أو المكتسبة.