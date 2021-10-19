شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من آلام بالجسم؟.. إليك 3 طرق طبيعية لتقليل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الجسم مشكلة شائعة يواجهها الناس خلال مراحل مختلفة من حياتهم، فالإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا المرتبطة بألم الجسم، يضعف جهاز المناعة مما يجعل الناس عرضة للإصابة بالأمراض، السبب الثاني الأكثر شيوعًا لألم الجسم هو الجفاف، يمكن أن يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء يوميًا إلى عدم قدرة جسمك على العمل بشكل صحيح، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

وأوضح نعمى أغاروال، خبير التغذية ، أنه يمكن للشخص التعامل مع آلام الجسم بالعلاجات الطبيعية والبسيطة، مشيرا إلى أن آلام الجسم يمكن أن تكون من نوعين إما آلام المفاصل أو آلام العضلات، لافتا إلى أن هناك 3 طرق بسيطة لتخفيف آلام الجسم والتي ستكون مفيدة ليس فقط للتخفيف الفوري ، ولكنها ستساعدك أيضًا على المدى الطويل.

1 - الحفاظ على نظام غذائي متوازن:

النظام الغذائي المتوازن الذي يتكون من مزيج من البروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون والكربوهيدرات ضروري للجسم، تأكد من أن وجباتك غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وخاصة فيتامين "د "لأنه يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في الجسم، فالكالسيوم ضروري للحفاظ على العظام والأسنان قوية ومنع آلام المفاصل.

2 - اشرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا مهم جدًا، يساعد الماء الجسم على العمل بطريقة طبيعية وصحية، نفقد الماء من أجسامنا بانتظام من خلال العرق والبول، وإذا لم نحافظ على ترطيب أجسامنا ، فإن الجفاف يسحب السوائل من أنسجتنا مما يسبب آلامًا في عضلات الجسم، وأضاف خبير التغذية، أن شرب الكثير من الماء يطرد السموم من الجسم ويزيت المفاصل أيضًا.

3 - تناول البهارات الطبيعية

عندما تعاني من آلام الجسم ، تأكد من أن وجباتك تحتوي على الكثير من التوابل الطبيعية، تحتوي كل هذه التوابل خاصة الزنجبيل والكركم والقرفة والثوم على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة آلام المفاصل والعضلات عن طريق تقليل الالتهاب.