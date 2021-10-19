شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الافراط فى تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصيب سرطان الأمعاء أكثر من 42000 شخص في المملكة المتحدة كل عام، وقد تلعب بعض الأطعمة عاملا رئيسيًا فى الإصابة بهذا المرض، لذا عليك تجنب هذه الخيارات الضارة على صحتك، لاسيما بين كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ويعد سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، ويكون أكثر شيوعًا بين الرجال أكثر من النساء، وبحسب إحصائيات بريطانية رسمية فأن واحدًا من كل 15 رجلاً ، وواحدة من كل 18 امرأة سيتم تشخيصها بسرطان الأمعاء في حياتها، ويعتبر العمر عامل خطر للإصابة، بالإضافة إلى اتباعك نمط حياة خاطئ خاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي، الذى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمرض.

وحذر تقرير صادر من معهد سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة، من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ليوصي بتناول ما لا يزيد عن 500 جرام من اللحوم الحمراء المطبوخة في الأسبوع، حيث يمكنك الحصول على البروتين من مصادر أخرى مثل الفول والتوفو والبيض.

وأوضح التقرير أن مخاطر اللحوم المصنعة تكمن فى احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم (الملح) وكذلك الدهون، لذا لابد من تجنب تناولها يوميا، مشيرا إلى أنه برغم فوائد اللحوم الحمراء لأنها مصدر جيد للبروتين والحديد لكن لابد تناولها بمقدار محدد وعدم الإفراط بها.

وأوصى الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف المفيدة لأمعائك، حيث تساعد الألياف في الحفاظ على حركة كل شيء عبر الجهاز الهضمي، مما يجعل حركات الأمعاء أكثر انتظامًا ويحافظ على صحة البراز، كما يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وعدم اكتساب الوزن.

وأشار الخبراء باستبدال اللحوم بالحمص أو الفاصوليا بدلاً من اللحم البقري، أو استخدم العدس، الذى يمنحك البروتينات والفيتامينات بديلا عن اللحم.

وأكد التقرير على أهمية ملاحظة التغييرات التي تطرأ على البراز، مثل الحاجة إلى التبرز مرات أكثر ، واتساق البراز الذي يكون سائلاً بشكل غير عادي، مع وجود ألم بالبطن المستمر والانتفاخ وعدم الراحة، وفقدان الوزن غير المبرر لكنها قد تكون مؤشرات للإصابة بالمرض.