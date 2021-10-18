شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون: جراحة استبدال الركبة قبل سن الـ40 تضر أكثر مما تنفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأطباء من أن عمليات استبدال الركبة في مرضى هشاشة العظام الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

ووفقا لتقرير لموقع time now news قد يكون سبب هشاشة العظام عند الشباب هو الاستئصال الجراحي للغضروف المفصلي المصاب ، أو الغضروف على شكل حرف C في الركبة ، أو إصابة الغضروف المفصلي (الغضروف المفصلي) والعظم تحته ، أو قصور في الرباط، يؤدي هذا إلى اضطراب محاذاة الركبة عن طريق وضع ضغوط غير طبيعية على غضروف الحيز المصاب ، مما يسبب الألم وصعوبة في المشي، وفقًا للأطباء ، هناك إجراءات أخرى يمكن استخدامها لتجنب جراحات الركبة.

قال الدكتور شوبهانج أجاروال كبير جراحي استبدال المفاصل ، ومدير مستشفى NHS البريطانيه" تم إجراء إجراءات أبسط تتطلب تقنيًا مثل عمليات تجديد الغضاريف بمساعدة ثقب المفتاح الذي يتم إجراؤه في المفصل والغضاريف التي يتم حصادها وتنميتها في المختبر يمكن لهذه الإجراءات إدارة التغييرات التنكسية المبكرة التي تحدث فقط في نصف الحاجة للبدء في الجانب الداخلي في الغالب ، وأضاف"إذا عولجوا في الوقت المناسب ، فيمكنهم أن ينمووا مثل الغضروف الطبيعي هناك ويمكن أن يتجنبوا جراحة استبدال الركبة".

وأشار إن الحاجة إلى جراحة استبدال الركبة لدى مرضى التهاب المفاصل الشباب الذين لديهم تغيرات تنكسية في جزء واحد من مفصل الركبة أمر مبالغ فيه على الرغم من أننا نجري جراحة روبوتية توفر محاذاة مثالية وتضمن أن تستمر عمليات الزرع لمدة تصل إلى 30 عامًا ومع ذلك ، فمن المستحسن أن يؤخذ في الاعتبار في المرضى الصغار جدًا ، وخاصة المصابين بهشاشة العظام ، طرق بديلة للعلاج حتى لو كانت جراحية.

قال الدكتور فيفيك ماهاجان ، كبير جراحة العظام في مركز إصابات العمود الفقري الهندي ، "عادة في المرضى الأصغر سنًا، يكون سبب آلام الركبة بسبب تمزق الغضروف المفصلي أو إصابة الرباط أو تلف الغضروف الذي قد يؤدي إلى هشاشة العظام في المستقبل إذا أهمل. يجب أن تكون هذه الإصابات معالجة في الوقت المناسب ويمكن إدارتها عن طريق تنظير المفصل البسيط أو جراحة ثقب المفتاح التي يمكن أن تطيل عمر مفصل الركبة ".

يقترح بعض الخبراء أيضًا أن التهاب المفاصل التنكسي أو الالتهابي في سن مبكرة سيتم علاجه عن طريق العلاج غير الجراحي مثل علاجات إنقاص الوزن والعلاج الطبيعي وما إلى ذلك.

واكد الأطباء " بقدر ما يتم النظر في استبدال الركبة ، يوصى به عادةً في الفئة العمرية الأكبر سنًا. بشكل عام ، يتم تقديم الإجراء بعد سن 60. هذا لا يعني أن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يجب أن يستمروا في المعاناة حتى لو كان لديهم ألم شديد بسبب التهاب المفاصل يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الالتهابي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إلى إتلاف المفصل في سن مبكرة نسبيًا ويسبب إعاقة خطيرة.

وقد يحتاج هذا إلى استبدال الركبة في سن مبكرة بشكل عام ، يمكن علاج التهاب المفاصل التنكسي أو الالتهابي في سن مبكرة العلاج غير الجراحي مثل العلاج الطبيعي لإنقاص الوزن والأدوية الخاصة المعدلة للأمراض وأدوية تعزيز الغضروف وما إلى ذلك